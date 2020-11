Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss sollte in seiner jüngsten Sitzung eigentlich eine Änderungssatzung zur Gebührenordnung der Stadt für die Nutzung der Sporthalle und der Sportplätze an die Stadtverordnetenversammlung aussprechen. Demnach sollte laut Vorlage für die Nutzung dieser Sportstätten keine Gebühren erhoben, wenn diese nicht genutzt werden können beziehungsweise geschlossen werden. Die Änderung sollte rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Das Ganze ist der Corona-Pandemie geschuldet. Denn die Halle an der Jahnstraße war im Zuge des Infektionsgeschehens von Mitte März bis Anfang Juni geschlossen. Und auch auf dem benachbarten Fußballplatz fand im nahezu identischen Zeitraum kein Training statt.

Für die Stadt bedeutete der Verzicht auf die Gebührenerhebung einen Minderertrag von knapp 4500 Euro. Bürgermeister Oliver Berthold wies bei den Beratungen darauf hin, dass man die Gebühren im Kindergartenbereich ebenfalls im Frühjahr ausgesetzt habe. Auch andere Vereine seien von Corona betroffen, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schilling und sprach sich dafür aus, "die Gesamtsituation in den Blick zu nehmen". Nach kurzer Diskussion zog die Verwaltung diesen Tagesordnungspunkt zurück. Kevin Jung von der städtischen Finanzabteilung ging auf den Haushaltsvollzug zum Stand Anfang Oktober ein. Demnach sei bereits zur Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020 bekannt gewesen, dass die Corona-Krise die Finanzen der Stadt insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer treffen werde. Das habe sich in den stark verminderten Vorauszahlungen gezeigt. Positiv hervorzuheben sei jedoch zum einen die von Land und Bund bereits zugesagte Gewerbesteuerkompensationsleistung in Höhe von rund 550.000 Euro. Noch habe man die Zahlung nicht verbuchen können, gehe aber davon aus, dass dies in Kürze der Fall sein werde.

Zum anderen sei der Gewerbesteuerertrag des Jahres 2020 aufgrund einer sehr hohen Nachzahlung weit über den Ansatz gestiegen. Mit diesen zusätzlichen Einnahmen könne die Stadt voraussichtlich die einbrechenden Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer abfangen, gab sich Jung optimistisch. Allerdings sei die Höhe der Einbrüche derzeit noch nicht bezifferbar. Summa summarum könne der Haushaltsplan 2020 zum Stand Anfang Oktober eingehalten werden. Die Ausschussmitglieder nahmen‘s ohne förmliche Abstimmung zur Kenntnis.

Für einen grundsätzlichen Verzicht eines Gesamtabschlusses für die Stadt Hirschhorn für das Jahr 2019 sprach sich der Ausschuss ebenfalls einstimmig aus. "Das Gleiche wie jedes Jahr", kommentierte Oliver Berthold. Denn bislang konnte auf die Aufstellung eines solchen verzichtet werden, wenn die Beteiligung der Kommune nur von nachrangiger Bedeutung ist. Das ist dann der Fall, wenn der auf die Kommune entfallende Anteil der Bilanzsummen zusammen den Wert von 20 Prozent der Gesamtbilanzsumme der Stadt nicht überschreitet. Die Beteiligung an Sparkassen ist von der Regelung ausgenommen. Hirschhorn ist an der Sparkasse Starkenburg mit einem Wert von knapp vier Millionen Euro, am Abwasserverband Laxbach mit 375.000 Euro, an der Wirtschaftsförderung Bergstraße mit 2250 Euro und am kommunalen Gebietsrechenzentrum ekom21 mit dem Erinnerungswert von einem Euro beteiligt.