Hirschhorn. (MD) Zu Beginn der jüngsten Stadtverordnetenversammlung begrüßte Vorsteher Harald Heiß (CDU) besonders Gudrun Lenz-Kalke, die für Christin Schuster in die Profil-Fraktion nachgerückt ist. Rasch arbeitete das Gremium sodann die einzelnen Punkte ab.

So steigen die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen sowie beim Abfall. Ebenso wurde die Spielapparatesteuer etwas in die Höhe geschraubt. Betreiber von Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit müssen in Spielhallen und Gaststätten künftig 17 statt bislang 15 Prozent der Bruttokasse an die Stadt abführen, ohne Gewinnmöglichkeit neun Prozent. Zudem entfallen die Höchstgrenzen. Die Gebührenerhöhungen waren bereits im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss ausgiebig erörtert worden (wir berichteten).

Unter anderem nach dem Stand der Zuschussgewährung für den Umbau der Kindertagesstätte erkundigte sich Thomas Wilken (SPD). Es seien verschiedene Stellen angefragt worden, die Antworten stünden hingegen noch aus, erklärte Bürgermeister Oliver Berthold. Martin Hölz (Profil) wollte wissen, wann der Neubau der beiden Bahnbrücken in der Hainbrunner- und der Langenthaler Straße erfolge. Kommendes Frühjahr würden erste Kernbohrungen gemacht, dann beginne der Abriss der Häuser, erläuterte das Stadtoberhaupt. Anschließend werde das Brückenbauwerk auf der frei gewordenen Fläche „vorproduziert“.

Im Sommer schließlich werde der Abriss der bisherigen Brückenteile erfolgen und die neuen würden eingeschoben. Lukas Hering (CDU) fragte, ob man den Sezierraum bei der künftigen Gebührenkalkulation für das Bestattungswesen weglassen könne. Nachdem der Hessische Städte- und Gemeindebund die Notwendigkeit eines solchen Raumes nicht bestätigt habe, werde man entsprechend verfahren, so Berthold.

In der Bürgerfragestunde erkundigte sich Thomas Schreyer, ob man aufgrund der gewandelten Bestattungskultur am Ersheimer Friedhof eine Art Ruhehain anlegen könne. Dies sei mit geringem finanziellen Aufwand möglich, setzte er sich für diese Bestattungsart ein. Und damit werde in Hirschhorn Bürgern der Besuch ihrer verstorbenen Angehörigen einfacher gemacht und man müsse nicht in einen weit entfernten Friedwald fahren.