Für die hohe Anzahl an Briefwählern in den letzen Tagen war der Briefkasten der Stadtverwaltung zu klein. Foto: Marcus Deschner

Von Felix Hüll

Hirschhorn. Keinen Anfechtungsgrund für die jüngste Kommunalwahl sieht der Sprecher der Kreisverwaltung in Heppenheim in einem überquellenden Briefkasten in Zeiten verstärkter Briefwahl. Aber im Hirschhorner Rathaus ist klar: An der Situation muss bis zur nächsten derartigen Wahl etwas verändert werden.

Wegen der hohen Anzahl Briefwähler war der Kasten insbesondere in den letzten Tagen vor den hessischen Kommunalwahlen schnell gefüllt. Er wurde daher wochentags sogar zwei- bis dreimal täglich sowie samstags und sonntags zweimal geleert, berichtet Wahlleiter Arne Endreß. Dennoch füllte sich die vergleichsweise kleine Box schnell wieder.

Wegen der drei Wahlen (Landrat, Kreistag und Stadtverordnetenversammlung) und hier vor allem der umfangreichen Kreistagswahl-Zettel der unterschiedlichen Listen waren die Umschläge größer und dicker als bei anderen Wahlen, bei denen weniger Stimmen zu vergeben sind.

Hintergrund Hirschhorn wählt schwarz Auch bei der Kreistagswahl im Kreis Bergstraße setzt sich die CDU im Ergebnis von den Konkurrenten ab: Mit 42,3 Prozent liegt sie vor der SPD (19,5), den Grünen (17,3) und der AfD (8,8). Auf Sonstige entfielen 12,1 Prozent. Von den 2.749 Wahlberechtigten in der Stadt Hirschhorn hatten 1.411 (51,3 Prozent) [+] Lesen Sie mehr Hirschhorn wählt schwarz Auch bei der Kreistagswahl im Kreis Bergstraße setzt sich die CDU im Ergebnis von den Konkurrenten ab: Mit 42,3 Prozent liegt sie vor der SPD (19,5), den Grünen (17,3) und der AfD (8,8). Auf Sonstige entfielen 12,1 Prozent. Von den 2.749 Wahlberechtigten in der Stadt Hirschhorn hatten 1.411 (51,3 Prozent) sich an der Kreistagswahl beteiligt. an Einzelstimmen ergab sich in Hirschhorn für die größten Listen folgende Verteilung: CDU 36.737 Stimmen, SPD 16.938, Grüne 15.018 und AfD 7.683 Stimmen. Bei den Kommunalwahlen hatten die Wähler den Landrat, das Stadtparlament sowie den Kreistag neu zu wählen (wir berichteten). Insbesondere die Kreistagswahllisten waren wegen der verschiedenen angetretenen Listen und der zahlreichen Bewerber darauf für die 71 Sitze sehr umfangreich. Auf die Hirschhorner Bewerber darunter entfielen (nur in Hirschhorn) folgende Stimmenzahlen: Bürgermeister Oliver Berthold bekam auf der Liste der CDU mit 1.333 Stimmen (3,63 Prozent). Die frühere Bürgermeisterin Ute Stenger (SPD) erhielt 524 Stimmen (3,09 Prozent). Ob beide in den Heppenheimer Kreistag einziehen werden, klärt sich erst nach Vorlage der Wahlergebnisse aller Kreisgemeinden; dieses Endergebnis steht noch aus. Der Neckarsteinacher Kreistagskandidat Bürgermeister Herold Pfeifer (SPD) kam in Hirschhorn als Kreistagskandidat auf 443 Stimmen (2,62 Prozent). Seine Tochter Marlene, in Neckarsteinach stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende, bekam als Kreistagsbewerberin in Hirschhorn 305 Stimmen (1,80 Prozent).

Bis zu 12, 13 Umschläge passten zwar laut Endreß in den Rathausbriefkasten, allerdings nur, wenn sie entsprechend schmal und parallel zueinander darin zum Liegen kamen. Wenn sie falsch eingesteckt waren und sich im Innern eventuell aufstellten und mehr Platz einnahmen, konnten auch schon ein, zwei Umschläge dafür ausreichen, dass man keinen weiteren mehr einwerfen hätte können. Der "überquellende" Briefkasten hätte zudem dazu verleiten können nachzusehen, was derjeniger gewählt hat, der gerade einen Brief einwarf. Das ist allerdings strafbar. "Wir haben Rückmeldungen erhalten," bestätigt Endreß und meint rückblickend, dass eine solche Situation wohl bei der Anlage dieser Briefkästen nicht bedacht worden sei. Wenn es sich um eine Landtagswahl und einen vergleichsweise kleinen Wahlbrief handelt, ergäbe sich auch nicht das jetzt aufgetretene Problem, und bei der Kommunalwahl 2016 (bei der Endreß noch nicht Wahlleiter war), hatte es noch nicht so viele Briefwähler gegeben – erst wegen der Pandemie seit 2020 hatte man ja auch gezielt dafür geworben, statt eines Besuchs im Wahllokal kontaktlos vorab die Stimmen abzugeben.

Trotz der Zacken im Briefschlitz wäre es möglich, (Wahl-)Umschlage aus Hirschhorns Briefkasten herauszuholen. Das ist aber strafbar und trotz der Möglichkeit wohl nicht geschehen. Foto: Marcus Deschner

"Manche haben da auch nichts reingeworfen, und ihren Brief wieder mitgenommen" sagt Endreß. Auf jeden Fall werde man sich da bis zu den nächsten Wahlen mit vergleichbar großen Unterlagen was einfallen lassen; Verwaltung und Magistrat werden sich mit dem Problem beschäftigen, kündigt Endreß an.

Und Landratsamtssprecher Dr. Johannes Bunsch berichtet, dass in Heppenheim nach der Kommunalwahl von einem derartigen Problem nichts bekannt sei. Sollte zudem nicht zu erwarten sein, dass sich wegen vereinzelt eventuell unrechtmäßig herausgeholter Umschläge das Wahlergebnis entscheidend verändere, lasse sich eine Wahl deswegen wohl nur schwer anfechten.

Im Übrigen handele es sich um eine Straftat, wenn jemand unbefugt einen Wahlbrief herausnehme oder gar öffne – dies verletzte sowohl das Briefgeheimnis wie auch das Wahlgeheimnis. Nach Paragraf 202 des Strafgesetzbuches stehen darauf Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Bei der Verletzung des Wahlgeheimnisses stehen einem Richter nach Paragraf 107 c sogar zwei Jahre Freiheitsstrafe oder ebenfalls eine Geldstrafe als Strafmaß zur Verfügung.