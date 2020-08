Hirschhorn. (MD) Über zunehmende Lärmbelästigung in Langenthal durch Motorradfahrer beklagte sich Lukas Hering (CDU) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Besonders an Wochenenden brausten die Zweiräder lautstark durch den Ort, was für die Anwohner schier unerträglich sei, schimpfte er und wollte von Bürgermeister Oliver Berthold wissen, was man dagegen tun könne. Der wies darauf hin, dass ihm bei den Haushaltsberatungen die geplante Anschaffung von Geschwindigkeitsmesstafeln gestrichen worden sei. Abgesehen davon, sei das Tempo der durchfahrenden Motorräder häufig gar nicht das größte Problem, sondern die Menge der auftauchenden Biker.

"Da müssen dann Spezialisten ran", sagte Kai Münch (Profil) zu der Frage, wie man etwa manipulierte Auspuffanlagen erkennen könne. In der Diskussion wies Lukas Hering schließlich darauf hin, dass die Gemeinde Mossautal im Odenwaldkreis, die ebenfalls von Zweirädern regelrecht heimgesucht werde, es nun mit Plakaten versuche. "Gegen Motorradlärm" steht dort in großen Lettern zu lesen. Darüber ist eine Frau abgebildet, die sich die Ohren zuhält und deren Konterfei an Edvard Munchs Gemälde "Der Schrei" erinnert. Er wollte wissen, ob das auch für Hirschhorn sinnvoll sei. Berthold sicherte eine Überprüfung zu. Zudem wurde besprochen, dass es in der Schweiz mit Mikrofonen ausgestattete Geräte gibt, die zu laute Motorradfahrer "blitzen".