Anlässlich des 75. Jubiläums des Landes Hessen wurden ausgewählte Bauwerke und Flächen in Hirschhorn in ein besonderes Licht gerückt. Foto: Weindl

Hirschhorn. (RNZ) Fast 200 Schaulustige zog am Freitag das Lichtspektakel "Flashlines" am Torhaus des Schlosses Hirschhorn an. Und sie wurden nicht enttäuscht. Bei allerdings auch bestem Wetter inszenierte das Künstlerpaar Daniela und Pascal Kulcsar aus Oberems live mit zwei Beamern prächtige Farbstimmungen auf das historische Gebäude in der Burganlage.

Daniela und Pascal Kulcsar. Foto: Weindl

Anlass war das Landes-Jubiläum 75 Jahre Hessen, im Zuge dessen ausgewählte Baulichkeiten und Flächen mit Wahrzeichen-Charakter in ein besonderes Licht gerückt wurden.

Begrüßt wurden die Besucher zu diesem noch nie dagewesenen Ereignis von Kulcsar sowie Steffen Laick von der Stadt Hirschhorn. Das Fest fürs Auge schlug die Gäste, die natürlich auch leibliche Freuden genießen durften, bis tief in die Nacht in seinen Bann.