Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Beim Programm "Wir jagen Funklöcher" der Deutschen Telekom hat die Stadt Hirschhorn erfolgreich teilgenommen. Im Rahmen dieser Aktion wird der Telekommunikationskonzern 180 Bewerbungen in sein Ausbauprogramm 2021/2022 aufnehmen und mit LTE versorgen. Langenthal ist aller Voraussicht nach ebenfalls dabei.

Begonnen hat alles im August 2019, als die Telekom ihre Aktion startete und Städte und Gemeinden zur Teilnahme ermunterte. Dies wurde mit den Hirschhorner Stadtverordneten in der Sitzung Ende November besprochen und man entschloss sich zum Mitmachen. Und sandte einen Vorschlag für einen Funkmastenstandort auf einem kommunalen Gebäude gleich mit.

Lange herrschte dann buchstäblich Funkstille. Bis die Telekom vergangenen Juni mitteilte, dass man das ursprünglich für 50 Bewerber ausgelegte Programm auf 180 Teilnehmer erweitert habe und der Hirschhorner Ortsteil mit von der Partie sein werde. Vorausgesetzt, der vorgeschlagene Mastenstandort sei geeignet, was in Kürze noch eingehender bei einem Vor-Ort-Termin geprüft werden soll. "Da waren wir in Langenthal natürlich happy, dass es nun einen Ausblick gibt, was die Versorgung mit Mobilfunk angeht", freute sich Tristan Schlander. Denn dort sei an so ziemlich allen Stellen kein Daten- und Handyempfangempfang für die knapp 300 Einwohner möglich. Er arbeite aufgrund der Corona-Krise im Homeoffice und war auf ein leistungsfähiges Netz angewiesen. Ebenso spiele dieses bei Notfällen eine Rolle, denn auch da könne nur ein Notruf übers Handy abgesetzt werden, wenn zumindest minimale Netzverfügbarkeit egal welchen Anbieters vorhanden sei.

Doch auch die "Mobilfunkgegner" hatten von der Sache längst Wind bekommen, und waren auf den Plan gerufen. Sie fürchteten für die Gesundheit schädliche Strahlen durch die moderne Technik und waren bereits 2019 deswegen bei Bürgermeister Berthold vorstellig geworden. Deren Slogan ist "Für das Leben. Gegen 5G-Strahlung". Wie uns von Langenthaler Bürgern gesagt wurde, seien im Juli 2020 dann die ersten Flyer der "Bürgerinitiative Bergstraße" auch im Ortsteil in die Haushalte gekommen. Darauf war auch Langenthal abgedruckt.

IT-Fachmann Schlander, der im Ortsteil wohnt und sich für deutlich besseren Mobilfunk dort einsetzt, entschloss sich daher, eine Online-Petition pro Ausbau zu starten. Auf der haben laut Angaben der Plattform "change org." mittlerweile 109 Personen unterschrieben. Wie Schlander mitteilte, habe er sich vor dem Start natürlich bei etlichen Langenthaler Bürgern rückversichert, ob man das überhaupt wolle. Der Tenor dabei sei "durchgängig positiv" gewesen. "Begleitet von dem Unterton, hoffentlich kommt es auch, mal sehen, ob es was wird". Man hoffe dann auf eine Informationsveranstaltung von Stadt und Telekom für die Langenthaler Bürger. Zu einer solchen hatte die Bürgerinitiative Bergstraße" dann bereits kürzlich ins Debo 800 eingeladen. Allerdings hatte die Presse keinen Zutritt, da coronabedingt alle Plätze bereits ausgebucht gewesen seien, wurde uns von Dirk-Oliver Gerdum, Lebensgefährte von Monique olde Monnikhof, der ersten Vorsitzenden der Initiative, zu unserer Anmeldung mitgeteilt.

Aus dem Teilnehmerkreis an der rund dreistündigen Veranstaltung, bei der auch Oliver Berthold zugegen war, wurde uns erzählt, dass Monique olde Monnikhof zunächst aus ihrem Leben als "elektrosensible Person" berichtete und sie daher spezielle Kleidung trage, die abschirmende Wirkung gegen Strahlen haben solle. Umfassende Studienergebnisse seien nicht vorgestellt worden, allenfalls Auszüge daraus. Auch Tristan Schlander sei kurz zu Wort gekommen und habe erklärt, dass es in Langenthal nicht um die Installation von 5G, sondern von 4G, also LTE, gehe. Oliver Berthold habe die Aussage bestätigt. Dirk-Oliver Gerdum habe 5G und die Auswirkungen vorgestellt. Schließlich sei man übereingekommen, eine Veranstaltung in Langenthal anzugehen, deren Veranstalter die BI Bergstraße sein soll. Ob und wann diese stattfinden soll, war bislang nicht zu erfahren.