Hirschhorn. (fhs) Das zuständige Darmstädter Amtsgericht hat für die Firma Dekodur das beantragte Insolvenzverfahren angeordnet. Bei einer Betriebsversammlung am Donnerstag erläuterte der zum vorläufigen Insolvenzverwalter berufene Heidelberger Rechtsanwalt Henrik Schmoll, wie man jetzt versuchen wolle, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Gespräche stehen an mit der Arbeitsagentur, der bisherigen Geschäftsleitung um den wieder aktiven Volkmar André und den kaufmännischen Leiter Holger Obländer, mit Kunden und Lieferanten. Es gelte zudem, das Vorfinanzieren der Gehaltszahlungen für Dezember sicherzustellen sowie das dreimonatige Insolvenzgeld. Zu Jahresanfang sollen weitere Informationen folgen, so Schmoll auf Anfrage.