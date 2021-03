Der Hirschhorner Haushalt 2021 ist genehmigungsfähig und soll am 25. März beschlossen werden. In den kommenden Jahren muss die Stadt aber eisern sparen. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Ein kleines verbales Scharmützel gab’s in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses zwischen CDU-Fraktionsvorsitzendem Wolfgang Schilling und seinem sozialdemokratischen Pendant Max Weber. Anlass war der Haushaltsplan für das Jahr 2021, der in der letzten Sitzung des noch amtierenden Stadtparlaments am 25. März verabschiedet werden soll.

Anträge oder Anfragen der Fraktionen sollten bei der Beratung des Etats im Ausschuss geklärt werden. Weber wollte in seiner Eigenschaft als Ausschussvorsitzender das rund 700 DINA4-Seiten umfassende Werk Seite für Seite durchgehen –"so wie wir das immer gemacht haben". Das erschien Schilling zu zeitaufwendig. Er wollte lediglich die von seiner Fraktion zu Papier gebrachten Fragen behandeln.

Die anderen beiden Fraktionen hatten bis zur Sitzung noch keine Unklarheiten oder Fragen geltend gemacht. Es ging wortreich hin und her. "Dann machen Sie’s halt", forderte Schilling schließlich den Vorsitzenden zum Durchblättern auf. Was der dann wiederum nicht mehr wollte. Dann ging’s aber Ruck-zuck bei diesem Tagesordnungspunkt.

Wie gewohnt, enthielten sich die Parlamentarier der Stimme bei den Empfehlungen für die Stadtverordnetenversammlung zur Haushaltssatzung, zum Investitionsprogramm und zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis 2026 sowie zum Finanzstatusbericht.

Einmütig votierten alle für das Haushaltssicherungskonzept 2021. Wobei die Frage auftauchte, ob es ein solches überhaupt gibt. "Das hat man sich gespart", klärte Kevin Jung von der städtischen Finanzabteilung auf. Wegen Corona sei ein solches Konzept "obsolet" geworden. Gleichwohl gebe es die Vorschrift dafür noch. "Allerdings müssen darin nur noch die Haushaltsplandaten aufgeführt werden". Kevin Jung hatte auch im Ausschuss ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans für 2021 aufgrund der Rücklagen und den vorhandenen freien Finanzmitteln genehmigungsfähig ist.

"Jedoch muss mit Blick auf das Jahr 2020 sowie auf die Folgejahre mit erheblichen Finanzproblemen gerechnet werden", machte Jung unmissverständlich deutlich. Es sei daher erforderlich, alle Aufwendungen und Erträge sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen genau auf den Prüfstand zu stellen. Jungs Ausführungen zufolge liegt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt bei 8,6 Millionen Euro, der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen jedoch bei 9,2 Millionen Euro.

Unterm Strich ergibt sich ein Fehlbetrag von rund 630.000 Euro. Der kann jedoch ausgeglichen werden. Zum einen durch den Zugriff auf eine Rücklage aus 2019 in Höhe von rund 508.000 Euro, zum anderen durch einen Sonderausgleich gemäß Finanzplanungserlass, der mit einem weiteren Griff auf die Rücklage aus dem 2018er-Überschuss einhergeht und 122.500 Euro umfasst. Somit bleibt dann sogar noch eine Restrücklage aus 2018 von knapp 24.000 Euro.

Wie in der Verwaltungsdrucksache aufgeführt, steht auch beim Finanzhaushalt ein Fehlbetrag von rund 804.000 Euro. Auf der anderen Seite stehen jedoch freie Finanzmittel in einem Umfang von 911.000 Euro, so dass auch hier der Ausgleich gegeben ist.

"Es ab den Jahren 2023/2024 wieder mit einer Stabilisierung der Haushalts- und Finanzlage gerechnet", übt sich der Finanzfachmann am Ende der Vorlage in vorsichtigem Optimismus. Diese Hoffnung begründet er mit einer zu erwartenden verbesserten wirtschaftlichen Gesamtsituation, sobald die Corona-Beschränkungen aufgehoben seien.

Wie Jung auf Anfrage mitteilte, beläuft sich der städtische Schuldenstand zum Ultimo 2019 auf knapp 5,8 Millionen Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.633 Euro.