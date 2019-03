Hirschhorn. (MD) Nach wie vor nicht genehmigungsfähig ist der Haushaltsplan der Stadt Hirschhorn für das Jahr 2019. Dies wurde bei der Einbringung des Etats in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag in der Mark-Twain-Stube einmal mehr deutlich gemacht. Mehrere Sprecher kritisierten dabei heftig, dass das Land der Stadt immer mehr und teurere Aufgaben aufbürde, ohne einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu gewähren. Dies sei ein massiver Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip. Kurz gesagt bedeutet dies: "Wer bestellt, muss auch bezahlen".

Nachdem man sich in den zurückliegenden zwei Jahren intensiv um Haushaltskonsolidierung bemüht habe und das Jahr 2018 "sehr gut verlaufen" sei, schließe das vorliegende Zahlenwerk mit einem Fehlbedarf nach der internen Leistungsbeziehung von gut 140.000 Euro, sagte Bürgermeister Oliver Berthold.

Das für die Schutzschirmbetrachtung relevante ordentliche Ergebnis weise eine Deckungslücke von rund 105.000 Euro aus. Und nächstes Jahr kommt es laut Berthold noch dicker: Da verzeichnet das ordentliche Ergebnis nach den bisherigen Planungen gar ein Minus von 238.000 Euro, sodass die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts noch schwieriger werde.

Gleichwohl zeige sich bei der Betrachtung des Gesamtkonsolidierungszeitraums der Jahre 2013 bis 2018 im Rahmen des Schutzschirmvertrages mit dem Land Hessen eine Verbesserung der Vorgaben um gut 360.000 Euro, wenn man das Jahr 2019 mit einkalkuliere. Wie Berthold betonte, sei eine Genehmigung des Haushaltes nur möglich, wenn die Tilgungszahlungen von einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können.

Diese Vorgabe verdanke man einer zum 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Gesetzesänderung. Im Klartext bedeute das eine noch zu erreichende Ergebnisverbesserung in Höhe von etwa 300.000 Euro. Möglichkeiten dazu habe man bei einem Gespräch Ende Februar im Regierungspräsidium (RP) Darmstadt ausgelotet. Der Bürgermeister machte deutlich, dass nach Ausreizung aller Einsparpotenziale wohl nur eine massive Grundsteuererhöhung übrig bleibe. Dabei sei die Nachbarstadt Neckarsteinach entgegen landläufiger Auffassung längst nicht "Spitzenreiter" bei den Grundsteuern. Es gebe nämlich in Hessen einige wenige Kommunen, deren Hebesatz bei über tausend Punkten liege.

Oliver Berthold ging auch auf die Gebührenhaushalte ein. Gemäß den Vorgaben des Regierungspräsidiums für das Haushaltsjahr 2018 sei in den Gebührenhaushalten eine Kostendeckung zu erreichen. Das habe man auch bei den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung geschafft. Im Friedhofswesen hingegen nicht. Da klaffe immer noch eine Lücke von gut 50.000 Euro.

Dies erkläre sich daraus, dass die Liegerechte für viele Jahre im Voraus bezahlt werden und eine Nacherhebung nicht möglich sei. Die Darmstädter Behörde habe folglich eine Art Nutzungsentgelt für Friedhofseinrichtungen vorgeschlagen. Das solle jährlich erhoben und könne jeweils entsprechend angepasst werden. Beispielsweise für Entnahme von Gießwasser oder die Entsorgung von pflanzlichen und anderen Abfällen. Erhebliche Investitionen in einer Größenordnung von insgesamt 1,755 Millionen Euro stünden der Stadt im Jahr 2019 ins Haus. Darunter als größte Brocken Mittel für die Kindergärten von 726.000 Euro, für die Wasserversorgung von knapp 600.000 Euro, für die Abwasserbeseitigung von 165.000 Euro und für die Stützwand an der Neckarsteinacher Straße von gut 145.000 Euro.

Man investiere jedoch nur da, wo der Schuh wirklich drücke, versicherte Berthold:" Wir leisten uns keine goldenen Bürostühle, hohe Sitzungsentschädigungen oder teure Prestigeobjekte". Man gebe nur da Geld aus, "wo es essenziell wichtig ist". In den letzten Jahrzehnten seien Bauprojekte gerne mal "beiseite" geschoben worden, um an anderer Stelle die Standards zu halten oder den Bürger nicht mit hohen Gebühren zu belasten.

Aber die rechtlichen Anforderungen seien überall gestiegen, so dass sich schon die Kosten für den "normalen" Betrieb gewisser Infrastruktureinrichtungen stetig erhöht hätten.