Hirschhorn. (jbd) Gut möglich, dass diese Premiere am Sonntag die Geburtsstunde einer neuen Erfolgsveranstaltung in Hirschhorn war. Jedenfalls schlug die vom HCV Lachsbachperle erstmals veranstaltete Halloweenparty auf dem Schloss dermaßen ein, lockte so viele Gäste aus dem weiten Umkreis bis in die Pfalz, nach Mannheim und Heidelberg an, dass der Vereinsvorsitzende Steffen Laick sich auf Nachfrage regelrecht überwältigt zeigte vom Erfolg.

Das Konzept, allen Altersgruppen etwas Schaurig-Schönes anzubieten und zumal für Familien mit Kindern ein Programm bereitzuhalten, das so richtig Spaß machte, ist laut Laick voll aufgegangen. "Wir hatten nur positive Resonanz – von allen Seiten!"

Foto: Stefan Weindl

Ob im bis auf den letzten Platz gefüllten Zelt beim Auftritt des Magiers oder beim Spuk mit den 15 Hirschhorner Hexen: "Alle waren begeistert, es war eine rundum schöne Sache", schwärmte der HCV-Mann gestern beim großen Aufräumen auf dem Schloss.

Die Halloween-Fans in ihren zum Teil hinguckermäßigen Grusel-Kostümen standen sogar Schlange vor dem Schlosstor, um Einlass zu bekommen. Zwischen 17 und 22 Uhr zählte der HCV über 600 Gäste, zur Spitzenzeit waren 500 in den Schlosshofmauern versammelt, "mehr durften nicht rein". So viel ist zur Stunde schon sicher: Ausruhen werden sich die Lachsbachperlen auf diesem Erfolg nicht, dafür war dieses Event einfach zu gut. Ob und wenn ja wie sich diese Halloweenparty fortsetzen lässt, entscheidet sich allerdings in Abhängigkeit vom neuen Schlosspächter.