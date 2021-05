Hirschhorn. (me) Mit einem Hakenkreuz und einer SS-Rune sind die Schaufensterscheiben des Hirschhorner DGB-Büros besprüht worden. Der DGB-Ortsverband hatte sich gegen antisemitische Angriffe in den zurückliegenden Wochen positioniert und am 18. Mai in den Schaufenstern des Gewerkschaftsbüros in der Hirschhorner Fußgängerzone "Gegen jeden Antisemitismus" plakatiert. Darüber war am Freitag auch im Hirschhorner Stadtanzeiger berichtet worden. Am Samstag stellten die Gewerkschafter fest, dass beide Schaufenster mit einem Hakenkreuz und einer SS-Rune besprüht waren. Der DGB verständigte die Polizei. Die Schmierereien wurden, so gut es ging, umgehend entfernt. Der genaue Tatzeitpunkt ist unklar.

Der DGB geht aber davon aus, dass er zeitlich auf die Veröffentlichung folgte. "Offensichtlich reicht es in Hirschhorn aus, dass sich jemand erkennbar gegen Antisemitismus äußert, um Zielscheibe des auch lokal vorhandenen Rechtsextremismus und Antisemitismus zu werden", so der DGB-Ortsverbandsvorsitzende Stefan Riedel in einer Mitteilung. Auf sich beruhen lassen wollen es die Gewerkschafter damit nicht unbedingt: Am Sonntagabend wollte sich der DGB zusammensetzen und diskutieren, ob er aus dem Anlass dieses Wochenende in Hirschhorn eine Kundgebung veranstaltet.