Hirschhorn. (MD) Nach wie vor verkauft werden soll das ehemalige Amtsgerichtsgebäude. Dies gab Bürgermeister Oliver Berthold in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung in der Mark-Twain-Stube bekannt. Nachdem ein Interessent für das Haus Untere Gasse 1 im Sommer vergangenen Jahres kurzfristig abgesprungen war, stünden nun wieder vier potenzielle Erwerber auf der Matte. Mit denen sollen laut Berthold bereits diese Woche Hausbesichtigungen unternommen werden.

Das Grundstück samt Gebäude hat noch einen Restbuchwert von knapp 147.000 Euro. Im Erdgeschoss sind derzeit Kleiderkammer, Volkshochschule, Küche, WC-Anlage und Trafostation untergebracht, im Obergeschoss befinden sich Repair-Café und eine Wohnung. Eine weitere Wohnung gibt’s im Dachgeschoss, wo sich zudem die Notunterkunft befindet.

Die Vergabe der Liegenschaft soll nach den Kriterien Preisangebot und Nutzungskonzept erfolgen, worauf sich die Stadtverordnetenversammlung bereits vergangenes Jahr verständigt hatte.

Mit einem recht unkonventionellen Vorschlag wartete das Stadtoberhaupt zum Ende seiner Mitteilungen auf. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute investierten nicht nur viel Zeit in Übungen und Einsätze, sondern auch in die Pflege der Wehrfahrzeuge. Diese putzten sie häufig und saugten sie aus. Da könnten doch auch die Stadtverordneten als Zeichen der Wertschätzung mal mithelfen, meinte Berthold und versicherte, "dass ich natürlich auch dabei bin". Zur Erweiterung des Feuerwehrhauses hatte er den Stadtverordneten Neuigkeiten angekündigt. Die wollte er aber in der Öffentlichkeit (noch) nicht bekannt machen.

Dass im Abfuhrbezirk Altstadt die Mülltonnen neuerdings montags geleert werden, kritisierte CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schilling. "Da werden die Tonnen schon sonntags rausgestellt. Das ist ein schlechtes Bild für den Fremdenverkehr und unser Image", meinte Schilling. Er habe deshalb schon mit der Zentralen Abfallwirtschaft des Kreises Bergstraße (ZAKB) telefoniert, sagte Oliver Berthold. Doch die habe ihre Abfuhrpläne wegen des Beitritts weiterer Kommunen zum Verband geändert. "Und im Sommer ist auch jeder andere Wochentag aus Tourismusgründen schlecht".

In Igelsbach seien manchmal die Straßen derart zugeparkt, dass der Schneepflug nicht durchkomme, beklagte sich Dirk Gugau (SPD). Gemeindevollzugsbeamter Friede soll die Situation im Höhenstadtteil im Auge behalten, entgegnete der Bürgermeister. Das gelte auch für die Engstellen in der Bis᠆singer-Straße. Und die Ortseinfahrt in Langenthal. Dort wurde bekanntlich das Ortseingangsschild bei der früheren Pappenfabrik Mayr ein großes Stück in Richtung Hirschhorn versetzt. Nun gilt also schon früher eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Berthold kündigte für diesen Bereich Geschwindigkeitsmessungen an.

Keinen Vertrag der Stadt Hirschhorn mit einer Tiefbaufirma gebe es zwecks Bereitschaft an Wochenenden bei Wasserrohrbrüchen, beantwortete Berthold eine im Dezember von Dirk Gugau gestellte Frage. Allerdings arbeite man in diesem Bereich schon seit geraumer Zeit mit einem Eberbacher Tiefbauunternehmen zusammen, das als sehr zuverlässig gelte. Ob allerdings ein Wasserrohrbruch sofort repariert werden müsse oder man bis zum nächsten Arbeitstag zuwarten könne, entscheide von Fall zu Fall der Wassermeister.