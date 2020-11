Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Eine neue Führung hat die Feuerwehr Hirschhorn Mitte. Mit 30 Stimmen setzte sich in geheimer Wahl bei 48 anwesenden Wahlberechtigten Daniel Pfisterer gegen Christian Albert durch. Zum ersten stellvertretenden Wehrführer wurde Karl Satter mit 31 Stimmen gewählt, zum zweiten Lars Schück mit 28 Voten. Die neuen Wehrführer lösen Marco Albert und Vize Josef Beisel ab, die nach 20-jähriger Amtszeit nicht mehr zur Verfügung standen. Beide bleiben jedoch als Stadtbrandinspektor bzw. Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr erhalten. In den Feuerwehrausschuss gewählt wurden Christian Albert, Felix Bidmon, Matthias Föhner, Maike Krieger und Tobias Schölch. Vertreter der Altersabteilung ist Michael Mohr.

Es war ein ungewöhnliches Szenario, als die Wehrleute am Samstag im Bürgersaal zusammenkamen, um die eigentlich bereits fürs vergangene Frühjahr geplante und dann wegen Corona kurzfristig abgesagte Versammlung nachzuholen. Alle mussten nun gebührenden Abstand halten und während der rund einstündigen Sitzungsdauer ständig ihren Mund-Nasen-Schutz tragen. Entsprechend knapp fielen denn auch die Regularien aus. Auf die Verlesung der Tätigkeitsberichte wurde verzichtet, Interessierte können diese digital anfordern.

So geht aus dem Jahresbericht des scheidenden Wehrführers Marco Albert hervor, dass man auch 2019 wieder stark gefordert war und etwa 120 Einsätze verzeichnete. Darunter hatten die 51 Aktiven, von denen etwa ein Dutzend Frauen sind, mit einem spektakulären Verkehrsunfall zu kämpfen, bei dem das Gerätehaus beschädigt wurde und ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro entstand.

In Alberts Rückblick auf die vergangenen zwei Jahrzehnte wird auch die umfassende Erneuerung des Fahrzeugbestands benannt. So wurden Einsatzleitwagen, Rüstwagen, Vorausgerätewagen, Mannschaftstransportfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug und Kommandowagen ersetzt. In seine und Beisels Amtszeit fielen unter anderem auch die Renovierung des Feuerwehrhauses, der Anbau, die Gründung einer Kinderfeuerwehr als eine der ersten im Kreis Bergstraße, Einsätze beim Schulbrand in Neckargemünd, bei Waldbränden und Verkehrsunfällen, Hochwasserereignissen und Schneebruch.

Marco Albert (l.) und Josef Beisel wurden nach 20-jähriger Tätigkeit als Wehrführer bzw. Stellvertreter verabschiedet. Foto: Marcus Deschner

Brandschutz- und Sicherheitskonzepte für Sonderveranstaltungen wie das Konzert von Hubert von Goisern auf einem Neckarschiff oder für den Triathlon wurden erarbeitet. Einberufen vom Land Hessen und vom Kreis Bergstraße war man mit acht Wehrleuten beim großen Elbe-Hochwasser im Einsatz. Großübungen wurden im Seniorenheim Casa Reha sowie im B 37-Tunnel durchgeführt.

Viel Lob und Präsente gab’s anschließend von den Wehrkameraden und Bürgermeister Oliver Berthold für Marco Albert und Josef "Joe" Beisel.

19 junge Mitglieder, darunter sieben Mädchen, zwischen zehn und 17 Jahren werden im Bericht von Jugendfeuerwehrwart Mario Schatzer erwähnt. Man traf sich 2019 zu insgesamt 42 gemeinsamen Veranstaltungen. Der Nachwuchs sammelte im Januar Christbäume, die beim Neujahrsfeuer verbrannt wurden. Neben feuerwehrtechnischen Übungen standen auch Fußballspielen, Bootfahren und Schwimmen auf dem Programm. Im Sommer war man beim Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren in Bensheim dabei. Und am Bezirkswettkampf in Kreidach nahm man mit drei Mannschaften erfolgreich teil.

Die Kinderfeuerwehr geht nach den Ausführungen von Leiterin Karin Pfisterer nun schon ins zwölfte Jahr und zählt 20 Mitglieder zwischen fünf und zehn Jahren. Auch derzeit gebe es eine Warteliste, da man zwecks effektiver Arbeit nicht mehr aufnehmen könne. Die Bambini nahmen die Fahrzeuge näher unter die Lupe, halfen beim Weihnachtsmarkt, unternahmen einen Ausflug ins Märchenparadies nach Heidelberg, waren beim Martinsumzug teil und löschten das Martinsfeuer.

Verdiente Mitglieder wurden in der Versammlung ebenfalls geehrt. Für 50 Jahre aktiven Dienst erhielt Max Weber vom Land Hessen das goldene Brandschutzehrenzeichen in Gold am Bande und als Sonderstufe. Oliver Hammerschmidt erhielt das goldene Brandschutzabzeichen am Bande für 40-jährigen Dienst. Eine Anerkennungsprämie des Landes Hessen ging an Daniel Pfisterer (zehn Jahre Dienst), Christian Albert (20 Jahre) und Uwe Tillich (40 Jahre). Die Kinderfeuerwehrmedaille des Landesfeuerwehrverbandes erhielten in Gold Karin Pfisterer und Marcella Walter-Gleich, in Silber Daniel Pfisterer. Mit der Floriansmedaille der Hessischen Jugendfeuerwehr geehrt wurden Maike Krieger (Bronze), Robert Schöbel (Silber) und Mario Schatzer (Gold).