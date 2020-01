Hirschhorn. (MD) Der FC Hirschhorn hat neue Pächter für sein Clubheim an der Jahnstraße. Nach dem völlig unerwarteten Tod des langjährigen Betreibers Andreas "Ätsche" Körber vergangenen September ging man auf die Suche nach einem Nachfolger. Den bzw. die hat man nun gefunden. Nach Vereinsangaben haben Kerem Günaydin aus Hirschhorn und Paul Menges aus Neulußheim das Vereinsheim übernommen. Die beiden seien keine Unbekannten, denn sie trainierten bereits gemeinsam die C-Jugend des Vereins. Und sie wollen auch den über die regionalen Grenzen geschätzten Wohnmobilstellplatz bewirtschaften. Der wird allerdings separat von der Stadt Hirschhorn verpachtet.

Der Pächter wurde vom FC Hirschhorn laut eigenen Angaben in einer rund achtwöchigen Bewerbungsphase und zahlreichen Gesprächen sowie Begehungen des Clubhauses ausgewählt. Man habe etliche Interessenten gehabt, doch nur vier hätten ein schriftliches Konzept zur künftigen Bewirtung eingereicht. Die Bewertungsphase habe sich über zwei Wochen hingezogen. Und der Vorstand des FC liefert die Gründe für seine Entscheidung gleich mit: "Zwei Aspekte spielten eine übergeordnete Rolle: Das Innovationspotenzial des Konzepts sowie die geplante Integration unserer Jugend- und Aktiven-Mannschaften in den Bewirtungsablauf", heißt es in einer Mitteilung.

Bei der Frage, wie sich der künftige Bewirtungsbetrieb darstellen solle, habe man von einem einfachen "Weiter so" Abstand genommen. Das Konzept der künftigen Pächter habe glaubhaft verdeutlichen müssen, in welchem Umfang und mit welchen konkreten Maßnahmen die vorhandenen Bewirtungspotenziale nachhaltiger abgeschöpft werden könnten. Denn in den Augen des Vorstands seien diesbezüglich grundlegende Veränderungen in der Ausrichtung des Angebots notwendig. Zudem habe man die Vereinbarkeit des geplanten Bewirtungsbetriebs mit den räumlichen Bedürfnissen der Mannschaften bewertet.

Doch zunächst mal langsam: Bevor die neuen Pächter das Clubheim übernehmen können, stehen einige Renovierungsmaßnahmen an. Besonders an der großen Glasfront des Heims. Die muss schon aus energetischen Gründen komplett ausgetauscht werden. Was mit nicht unerheblichem monetären Aufwand einhergehen wird. Wie der FC mitteilt, werde durch die neuen Pächter auch das innere Erscheinungsbild des Gastraumes merklich umgestaltet und es finde gleichermaßen eine Instandsetzung des Spielertraktes statt.