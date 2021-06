Besonders am Wochenende herrscht in Hirschhorn reger Motorradverkehr, was immer wieder zu Beschwerden wegen übermäßigem Lärm führt. Daher soll nun ein Verkehrs- und Lärmreduzierungskonzept erarbeitet werden. Foto: Marcus Deschner

Hirschhorn. (MD) Ein Verkehrs-und Lärmreduzierungskonzept mahnt die Fraktion Profil Hirschhorn an. Mit einem entsprechenden Antrag beschäftigte sich die Stadtverordnetenversammlung vergangene Woche und war nach kurzer Beratung einmütig dafür. Der Schwerpunkt des von der Verwaltung zu erstellenden Konzepts soll dabei auf die Lärmreduzierung des Schallpegels durch Motorräder am Wochenende gelegt werden. Es soll auch geklärt werden, welche ordnungsrechtlichen und straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen dabei möglich sind. "Im Sommerhalbjahr speziell am Wochenende sind sehr viele Motorräder unterwegs. Ein Teil dieser Fahrer scheint es darauf abgesehen zu haben, hierbei möglichst viel Lärm zu produzieren", schreibt Profil-Fraktionsvorsitzender Bernhard Reichert in der Begründung. Man begrüße generell alle Touristen, die das "Städtchen" besuchten. Und zwar unabhängig vom benutzten Transportmittel. Aber: "Wir wünschen uns gegenseitige Rücksichtnahme".

Das Thema "Motorradlärm" war vor ziemlich genau einem Jahr schon einmal besprochen worden. Lukas Hering (CDU) wollte nun auch geprüft haben, ob man auf der Strecke zwischen Langenthal und Heddesbach ein differenziertes Tempolimit einführen könne, das für Autos eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern, für Motorräder aber von nur 50 erlaube. Ähnliches gebe es bereits im hessischen Odenwald. Dirk Gugau (SPD) bat darum, auch die Ortsteile in das Konzept aufzunehmen, was einhellige Zustimmung fand.