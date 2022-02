Rathaus in Hirschhorn. Foto: Hüll

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Mit gleich vier Anträgen der Profil-Fraktion und einem Antrag der SPD befasste sich die Stadtverordnetenversammlung vergangene Woche im Bürgersaal. Schon seit längerem wird in der Stavo der Wunsch nach einem Radweg zwischen Hirschhorn und Heddesbach geäußert, von wo aus die Strecke dann bis nach Wald-Michelbach führen könnte. Unter anderem aus Gründen der Tourismusförderung beantragte Profil nun, die Stadtverwaltung zu beauftragen, sich mit den beiden Nachbarkommunen kurzzuschließen und eine realistische Trassenführung für eine solche Route zu erarbeiten.

Baubeginn noch in diesem Jahr?

"Das Warten auf die Flurbereinigung ist keine Option", heißt es dazu. Die eigentliche Bremse dabei sei HessenForst und der Naturschutz, führte Bürgermeister Oliver Berthold dazu aus. Schon seit zehn Jahren sei er an dem Thema dran und freue sich, dass sich nun auch Profil damit beschäftige, sagte Lukas Hering (CDU). Eine Radwegführung entlang der Straße hielt er für "utopisch". Es bleibe nur die Umsetzung im Rahmen der Flurneuordnung. Profil-Fraktionsvorsitzender Bernhard Reichert hatte eigenen Angaben zufolge erst kurz vor der Sitzung mit den entsprechenden Behörden telefoniert. Falls man die notwendigen Umweltpunkte vorzuweisen habe, könne eventuell sogar noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden, gab er sich optimistisch. Nun soll in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung ein Mitarbeiter des Kreises Bergstraße dazu Näheres ausführen.

Einmütig angenommen wurde vom Stadtparlament der Profil-Antrag, die Stadtverwaltung zu beauftragen, die Kosten für die Implementierung eines Ratsinformationssystems zu ermitteln und eine Demo des Systems zu organisieren. Dazu wurde argumentiert, dass der aktuelle Prozess der Versorgung der Stadtverordneten mit Informationsmaterial zur Sitzung nicht zeitgemäß sei. Es sei nur schwer möglich, Vorlagen und Entscheidungen aus vergangenen Sitzungen nachzuschlagen. Zudem sei der Versand der Vorlagen und Protokolle aufwendig und teilweise auch nicht zeitnah.

Ein weiterer Antrag der Fraktion, der einstimmig beschlossen wurde, betraf die städtischen Investitionsvorhaben. Die Verwaltung soll künftig sicherstellen, dass der aktuelle Stand aller größerer Vorhaben auch dann abgerufen werden kann, wenn der zuständige Sachbearbeiter nicht erreichbar ist. Insbesondere sollen die geplanten Ausgaben, die beauftragten Leistungen sowie der davon schon berechnete Teil getrennt von den schon vollständig abgerechneten Aufträgen dargestellt werden. Hintergrund ist unter anderem die Kostenentwicklung beim Umbau der Kindertagesstätte Klingenstraße und die längere krankheitsbedingte Abwesenheit eines Mitarbeiters. Und schließlich stellte Profil noch einen ebenso einstimmig angenommenen Antrag zum "interaktiven Haushalt". Damit wird die Verwaltung beauftragt, den Stadtverordneten die Haushaltsdaten so in digitaler Form zu präsentieren, dass eine variable Analyse ermöglicht wird.

Zu langsam geht der SPD-Fraktion die Beantwortung von Anfragen durch den Magistrat. Durch die bisherige Regelung, so Stadtverordneter Thomas Wilken, könnten für die Beantwortung durch den Magistrat bis zu vier Monate vergehen. Das hemme den Informationsfluss zwischen Verwaltung, Stadtverordneten und Bürgern und sei hinderlich mit Blick auf eine konstruktive Arbeit des Gremiums. "Häufig ist die Sache dann schon gegessen". Das solle daher künftig schneller gehen. Nach eingehender Diskussion wurde der Antrag auf Anregung von Max Weber (SPD) in die nächste Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses verschoben.