Von Marcus Deschner

Hirschhorn. "Sehr viele Rückmeldungen" habe er auf einen RNZ-Bericht bekommen, in dem es um den Motorrad-Lärm in Hirschhorn ging, sagte Lukas Hering (CDU) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Denn in einer Sitzung dieses Gremiums im Mai hatte das Stadtparlament einstimmig einen Antrag gebilligt, mit dem die "Profil"-Fraktion ein Verkehrs- und Lärmreduzierungskonzept angemahnt hatte.

Das soll von der Verwaltung erarbeitet werden. Schwerpunkt soll dabei darauf gelegt werden, den Schallpegel und somit den Lärm durch Motorräder am Wochenende zu verringern. Denn speziell im Sommerhalbjahr seien wochenends sehr viele Motorräder unterwegs. "Ein Teil dieser Fahrer scheint es darauf abgesehen zu haben, hierbei möglichst viel Lärm zu produzieren", führte "Profil" seinerzeit unter anderem zur Begründung des Antrags aus.

Stadtverordneter Lukas Hering wollte in der Mai-Sitzung die ergänzende Prüfung mit aufgenommen wissen, ob man zwischen Hirschhorn und Langenthal ein unterschiedliches Tempolimit für Autos und Motorräder einführen könne, und Parlamentskollege Dirk Gugau (SPD) bat, auch die Ortsteile in das Konzept aufzunehmen.

Einer derjenigen, die sich bei ihm gemeldet hätten, sei hauptberuflich Polizeibeamter und ehrenamtlich Vorsitzender der "Rennleitung 110". Das ist ein privat initiiertes Präventionsprojekt hauptsächlich sportlich-motorradfahrender Polizeibeamter.

Die Projektmitglieder haben sich unter anderem zum Ziel gesetzt, verstärkt für die Sicherheit des Verkehrsraums einzutreten und zwischen Motorradfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern zu vermitteln.

Den Verein führt Rick Lowag. Hering regte an, ihn zu einer der nächsten Sitzungen einzuladen.

Der Motorradlärm sei tatsächlich ein Problem, betonte Hirschhorns Bürgermeister Oliver Berthold. Schilderaktionen wie in Mossautal hätten wenig gebracht und manche Biker vielleicht sogar eher noch dazu motiviert, ihre Maschinen stärker "aufzudrehen". Berthold stand Herings Einladungswunsch positiv gegenüber.

Wie Rick Lowag auf Nachfrage am Telefon mitteilte, wird er am Dienstag, 13. Juli, ab 19 Uhr im Ausschuss für Stadtentwicklung (m Bürgersaal des Rathauses) den bundesweit etwa 300 Mitglieder zählenden, vor zehn Jahren gegründeten Verein und einige Ideen vorstellen.