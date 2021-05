Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Fünfeinhalb Monate nach Abschaltung des Hirschhorner Wasserkraftwerks zum Jahresende 2020 stehen die Turbinen dort immer noch still. Ein Zustand, der nach Auskunft der EnBW, Hauptbetreiberin der Ökostrom produzierenden Anlage, sogar noch mindestens bis zur Jahresmitte anhalten dürfte. Denn die Chancen auf eine kurzfristige Erteilung der neuen Betriebserlaubnis durch das zuständige Regierungspräsidium Darmstadt (RP) sind offenbar gering. Nach Darstellung des Stromversorgers hakt es an technischen Details. "Aktuell arbeiten Ingenieure der EnBW gemeinsam mit dem Umweltbereich des Unternehmens und externen Fischökologen mit Hochdruck an der Beantwortung zusätzlicher Detailfragen der Behörde". Fragen, die das RP zur abschließenden Beurteilung des EnBW-Hauptantrags vom Oktober 2020 nachträglich gestellt habe, und deren Beantwortung "oft Wochen oder auch Monate in Anspruch nehmen". Behördlicherseits stehen Informationen, worum es dabei geht, bis dato noch aus.

Unterdessen steht die Maschinenrevision im Wasserkraftwerk Hirschhorn kurz vor ihrem Abschluss, wie es in einer Pressemitteilung des Stromversorgers heißt. Damit gehe ein vierjähriges Projekt zu Ende, in dessen Verlauf seit 2017 die beiden Turbinen mitsamt Getriebe und Generator komplett demontiert, überholt und wieder eingebaut wurden. Auch die Elektro- und Leittechnik der Anlage wurde erneuert. Und die zweite Maschine wurde beim Hersteller in Herbrechtingen so umgebaut, "dass das Gefahrenpotenzial für Fische erheblich reduziert ist".

In den letzten Tagen wurden die den Wasserdurchlauf regelnden Einlaufschütze der wehrseitigen Turbine zeitweise wieder geöffnet und ließen Wasser in die Turbinenkammer einfließen. Seit Ende April sei hier die sogenannte "nasse Inbetriebnahme" der zweiten Turbine durchgeführt worden. Ein Fachbegriff, der die Inbetriebnahme unter realen Bedingungen zur Kontrolle des korrekten technischen Betriebs bezeichnet. "Dabei wird die neu überholte Maschine zum ersten Mal mit Wasser betrieben". Laut EnBW verlief dieser Test insgesamt erfolgreich.

Was in den kommenden Tagen folgt, sind jetzt noch letzte Feinjustierungen. Arbeiten, die noch im Verlauf dieses Monats abgeschlossen würden. "Technisch ist dann alles bereit für die Wiederaufnahme einer treibhausgasfreien und regenerativen, dezentralen Stromerzeugung". Laut Kraftwerksbetreiber fehlt dann nur noch das Okay vom Regierungspräsidium Darmstadt.

Das Wasserkraftwerk Hirschhorn, erbaut in den 1930er-Jahren, wird von der Neckar AG, einem 82-prozentigen Tochterunternehmen der EnBW, betrieben und unterhalten. Es liefert fünf Megawatt Strom für rund 7000 Haushalte jährlich.