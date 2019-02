Hirschhorn. (MD) Für einen Antrag von Profil Hirschhorn machte sich Prof. Dr. Reinhard Mauve in der Bürgerfragestunde der jüngsten Stadtverordnetenversammlung stark. Er bat darum, den von Profil geforderten Fußgängerüberweg im Bereich der Sporthalle an der Jahnstraße endlich einzurichten.

"Das muss unverzüglich geschehen, denn es besteht dort große Unfallgefahr", sagte der langjährige frühere SPD-Stadtverordnete. Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß (CDU) wies darauf hin, dass dieser Antrag im Haushalt für das laufende Jahr aufgenommen werden soll. Verabschiedet werden solle der Etat dann am 4. April.

"Vorher ist rein rechtlich nichts möglich", erklärte Heiß zu der Umsetzung des Vorhabens. Bereits vor drei Jahren hatte Profil einen solchen Antrag gestellt. Dabei ging man von Kosten für den Überweg zwischen 10.000 und 12.000 Euro aus. Am Rande erwähnte Heiß, dass der Haushaltsentwurf am 21. Februar an die Mandatsträger verteilt werde. Von einer förmlichen Einbringung in einer Sitzung sehe man dieses Jahr aus Zeitgründen ab. Am 21. März setzte sich der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss dann mit dem Entwurf auseinander. Bis zur Verabschiedung hätten die Fraktionen dann ausreichend Zeit, das wieder zwischen 600 und 700 Seiten starke Werk durchzuarbeiten und Änderungswünsche anzumelden. Weil einzelne Kommunen im Zuge der Bildung der Stadt Oberzent wechselten, gibt es eine neue Satzung für die Versammlung des Abwasserzweckverbands Laxbach. Demnach stellt Hirschhorn statt bislang sechs künftig nur noch drei Vertreter in der Versammlung, teilte Bürgermeister Oliver Berthold mit. Die Fraktionen sollen bis 20. Februar ihre Wunschkandidaten und deren Stellvertreter bei der Verwaltung melden.