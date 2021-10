Hirschhorn. (RNZ) Von Dienstag, 2. November, bis voraussichtlich Mittwoch, 10. November, werden im Auftrag von Hessen Mobil Bauarbeiten am Brückenbauwerk im Zuge der Landesstraße L3105 durchgeführt. Die Brücke überführt die Kreisstraße K38 im Bereich der Wehrbrücke.

Die Bauarbeiten können größtenteils unter halbseitiger Sperrung der Landesstraße durchgeführt werden. Die Verkehrsführung erfolgt in dieser Zeit mittels Ampelregelung. Am Mittwoch, 3. November, muss die Landesstraße unterhalb der Brücke allerdings voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt an diesem Tag über B 37 und L 3105 entlang der Neckarschleife.

Die 2019 an der Unter- und Oberseite des 40 Jahre alten Brückenbauwerks vorgenommenen Instandsetzungen wurden damals nicht abgeschlossenen. Das soll jetzt nachgeholt werden. Es handelt sich dabei um kleinere Betoninstandsetzungsarbeiten.