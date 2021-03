Hirschhorn/Eberbach (RNZ) 767 Unterschriften verzeichnet die Online-Petition gegen die halbseitige Sperrung der B 37 von Eberbach nach Hirschhorn, die der Hirschhorner SPD-Stadtverordnete Thomas Wilken ins Netz gestellt hatte (wir berichteten). Laut Wilken soll die Verkehrsbeeinträchtigung diesen Donnerstag beginnen und über einen Monat dauern. Die Umleitungsstrecken führen mit einem ungleich längeren Weg wahlweise über Beerfelden oder über Moosbrunn.

Die Unterschriftenliste sei bereits vergangene Woche an Hessen Mobil geschickt worden. "Leider gibt es bis jetzt nur eine Eingangsbestätigung", sagt Wilken, aber das passe ins Bild. Auch bisher sei die Straßenbaubehörde nicht auf Anliegen der Bürger im hessischen Neckartal eingegangen.

Die von Hessen Mobil ins Feld geführte Bauzeit-Verlängerung wegen einer Baustellenampel bezeichnete Wilken als "abstruses Argument". Und dass Arbeiten unter Fahrbahnverengungen wegen Bauvorschriften nicht möglich seien, können Laien laut Wilken fachlich überhaupt nicht nachvollziehen. Hessen Mobil stelle sich stur, empört sich der Hirschhorner Stadtverordnete weiter.

Er hofft, dass Hessen Mobil doch noch kurzfristig einlenkt. Eine Ampelregel für die Rettungsdienste gebe es. Warum lasse sich diese nicht für den gesamten Verkehr einrichten? Wilken dankt in der Veröffentlichung zur Anzahl der Unterzeichner zudem den Unterstützern für ihre Mitwirkung an der Petition.

Update: Montag, 8. März 2021, 18.28 Uhr

Petition gegen Behinderung an B37-Baustelle gestartet

Hirschhorn/Eberbach. (fhs) In kurzer Zeit mehrere hundert Unterschriften erhielt eine Online-Petition, die der Hirschhorner SPD-Stadtverordnete Thomas Wilken gestartet hat. Sie richtet sich gegen die Verkehrsbehinderungen und Umleitungsstrecken wegen der B37-Baumaßnahme der Straßenbaubehörde Hessen Mobil. Die Behörde hingegen erläutert auf Anfrage, warum sie an dem Konzept festhält, das für Verkehrsteilnehmer in der Region Unannehmlichkeiten mit sich bringt.

Nach 2009 wird bereits zwölf Jahre später erneut die Fahrbahn saniert. Anfänglich wird an der Baustelle die Fahrbahn enger. Später ist für vier Wochen eine halbseitige Sperrung geplant. Verkehr aus Hirschhorn Richtung Eberbach kann passieren, für die Gegenrichtung gibt’s Umleitungsstrecken über Moosbrunn und Beerfelden. Während Hessen-mobil-Sprecher Jochen Vogel erläutert, dass die Maßnahme langfristig im Rahmen eines Gesamtstraßenbauvolumens der Behörde mit Heppenheims Kreisverwaltung, Polizei und Rettungsdiensten abgestimmt ist, stellt SPD-Stadtverordneter Wilken die mangelnde Berücksichtigung Hirschhorns in den Mittelpunkt: Stadt und Bürger seien wohl absichtlich zu spät informiert worden, um Kritik und Protest gering zu halten. Zudem nehme man wohl in Kauf, dass Pendler der Region nun bis zu 30 Minuten zusätzliche Fahrzeit einplanen müssen, und dass B37-Schwerlast-Fernverkehr von Ost nach West durch die engen Ortsdurchfahrten Beerfeldens und des Finkenbachtals geleitet wird.

Der Hirschhorner SPD-Stadtverordnete im Endspurt des Kommunalwahlkampfs fordert von Hessen Mobil Alternativen zur geplanten Sperrung und fordert die Bürger auf, sich der Petition anzuschließen, um Druck auf die Landesbaubehörde auszuüben.

Hessen-mobil-Sprecher Vogel stellt heraus, dass ein "grundhaftes Erneuern" der Fahrbahn sowie der tieferen Schichten im Straßenbelag schon nach zehn Jahren nichts Ungewöhnliches sei bei einer stark befahrenen Bundesstraße wie der B37 im Neckartal. 2009 sei nur die obere Fahrbahndecke ausgebessert worden, jetzt hingegen werden auch tiefer liegenden Schichten mit erneuert.

Die Maßnahme sei mit anderen Vorhaben von Hessen Mobil zu koordinieren gewesen, die von der Behörde für verschiedene Baulaustträger auf Bundes-, Landes- und Kreisebene in Südhessen in diesem Jahr auszuführen sei.

Um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, habe man mit den Beteiligten (Kreis-)Behörden das Vorgehen just so abgestimmt. Eine mit Hilfe von Ampeln geregelte Gegenverkehrslösung an der Baustelle verzögere erfahrungsgemäß die Bauzeit. An der insgesamt 4,1 Kilometer langen Baustelle gebe es insgesamt 40 Teilabschnitte. Statt eines Monats sei durchaus ein ganzes Jahr an Beeinträchtigungen denkbar.

Dies habe man bei der Konzeption der Maßnahme und im Bauvertrag entsprechend berücksichtig. Bei den Umleitungsstrecken sei gerade an den Schwerverkehr gedacht worden. Zudem bedingten neue Arbeitsschutzvorgaben die hier gewählte Absperrweise. Man könne dies ändern, müsse dann aber Konzept und Bauvertrag entsprechend neu abfassen.