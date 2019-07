Von Elisabeth Murr-Brück

Heddesbach. Bekanntlich kann man in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein, aber wie ist das umgekehrt? Webcam im Kinderzimmer, das gibt es öfter. Bei Kerstin und Friedhelm Beisel in Heddesbach steht ein Stativ neben dem Eingang, ein weiteres im Obergeschoss, da kann man den Nachwuchs am besten beobachten. "Über die Jahre haben wir sicher mehr als tausend Fotos gemacht", sagt Kerstin Beisel, sie sind abgespeichert auf ihren Tablets: "Wir schauen uns die immer wieder an, es macht einfach Spaß". Wer fragt da noch nach Arbeit und Aufwand? Wie damals, als Falco jun. im Gebüsch lag, aus 15 Metern Höhe vom Baum gestürzt. "Gemerkt haben wir es, weil die Alten Krach gemacht haben", sagt Kerstin Beisel.

Dass die Turmfalken mit ihr und ihrem Mann Friedhelm gewissermaßen reden, ist nicht ungewöhnlich, jedesmal im Frühling, wenn sie kommen und ihr Quartier beziehen werden die Gastgeber lautstark begrüßt. Und ganz besonders von diesem einen, den das Ehepaar gerettet, betreut und aufgezogen hat. Den Sturz hat der kleine Vogel unbeschadet überstanden, die Äste dürften den freien Fall gebremst haben und das Gebüsch am Boden hat ihn abgefedert, vermutet Kerstin Beisel. Mit einem Tuch (damit er nicht nach Mensch riecht) haben sie den flaumigen Winzling eingefangen und erst mal in einem Vogelbauer einquartiert, da war er sicher vor Nachbars Katze. Später konnte er dann in einen komfortableren Papageienkäfig umziehen. Nachts kam er aber trotzdem ins Haus, sicher ist sicher.

Blieb noch die Ernährungsfrage. Dank Internet ein Problem, das grundsätzlich lösbar war. Putenschnitzel und Hähnchenbrust, fein geschnitten ("wie Geschnetzeltes, nur dünner") sind zwar nicht im Beuteschema der Falken, wurden aber gut vertragen und gerne genommen, dreimal täglich, mit der Pinzette gereicht, etwa vier Wochen lang. Mutter Turmfalke beteiligte sich, so gut sie konnte und brachte immer mal wieder eine Maus vorbei oder einen Frosch, ob aus mütterliche Fürsorge oder damit der Kleine nicht verlernt, was falkische Hausmannskost ist, wer weiß das schon.

Vor 13 Jahren hat das erste Falkenpaar ein verlassenes Starennest neben dem Wohnhaus der Beisels für sich entdeckt, dem Elternhaus von Friedhelm Beisel. Früher war hier ein landwirtschaftlicher Betrieb mit riesigen alten Bäumen, umgeben von Wiesen und Wald. Eine perfekte Wohnlage für die Nestbesetzer, Turmfalken wollen hoch hinaus. Kerstin und Friedhelm Beisel sind Natur-Liebhaber, sind viel im Wald, an die 30 Vogelarten haben sie in Hausnähe gezählt, für die sie "sicher anderthalb Zentner" Futter im Jahr bereithalten. Jetzt kauften sie einen Falkenkasten, der gerne angenommen wurde. Wenn die Falken zur Brutzeit wieder eintrafen, begrüßten sie ihre Gastgeber mit dem typischen Kikikiki. Vor fünf Jahren kreisten dann mit einem Mal zwei Pärchen über den Baumwipfeln, der NABU bot da gerade über die RNZ einen Falkenkasten an. Ein Bekannter - als Waldarbeiter einschlägig erfahren und ausgerüstet - hat ihn mit Hilfe von Steigeisen und Seilsicherung auf der Douglasie vor dem Haus in 30 Meter Höhe angebracht. In diesem Frühjahr haben sie dann noch einen dritten gekauft und diesmal einen Hubsteiger kommen lassen. Ein paar Äste weggeschnitten, damit die Einflugschneise bequemer wird, die alten Kästen sauber gemacht, mit frischer Holzwolle ausgelegt, dazu ein bisschen Stroh, Erde. Drei Paare, zwölf Junge, eine Menge Betrieb in den 40 bis 50 Tagen, die eine Brutzeit dauert.

Jetzt sind die Jungvögel zum ersten Mal ausgeflogen, Kerstin Beisel hatte schon damit gerechnet. Die Flaumfedern sind weg, richtige gewachsen, erst hopsen die Kleinen, dann probieren sie erste Flugübungen. Eine Woche etwa dauert das Flugsicherheits-Training, in dieser Zeit lockt die Alte sie immer wieder ins Nest. Danach werden sie noch etwa vier Wochen lang von den Eltern begleitet und gefüttert, schreibt der NABU.