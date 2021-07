Heddesbach/Darmstadt (fhs) Bürgermeister Volker Reibold hat mit den drei Amtskollegen im Gemeindeverwaltungsverband Schönau ein Protestschreiben ans Regierungspräsidium Darmstadt geschickt – Anlass und Hintergrund dafür ist ein "Windkraft-Vorranggebiet Flockenbusch".

Der Reihe nach: Am Freitag tagt die Regionalversammlung Südhessen in Flörsheim am Main. Einer der Punkte dort betrifft Windräder im Odenwald. Da geht es um die Sorgen u.a. von Oberzent, Hirschhorn, Waldmichelbach und auf baden-württembergischer Seite etwa von Heddesbach im Gemeindeverwaltungsverband Schönau – sie alle befürchten, von Windrädern "umzingelt" zu werden zusätzlich zu den bereits stehenden jeweils fünf Rotoren am "Greiner Eck" sowie am "Stillfüssel". Der Aspekt berührt mit dem Ortsteil Brombach auch Bürger der Stadt Eberbach.

Besonders umstritten vor dieser Regionalverbandsversammlung heute ist der wieder aufgenommene Status des Areals "Flockenbusch" als Windkraft-Vorranggebiet. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat zur Fortschreibung des bereits beschlossenen "Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien" dieses direkt nördlich an Heddesbacher Gemarkung angrenzende 130-Hektar-Gebiet in der Beschlussvorlage anders als seither beschlossen nun wieder so aufgeführt.

Reibold: "Dies geschah, ohne die Nachbarn zu informieren – klammheimlich, an den Bürgern vorbei."

Vier Gemeinden sind empört

Dieses Vorgehen hatte beim Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Schönau für Verwunderung und Empörung gesorgt (wir berichteten). Heddesbach bildet mit Heiligkreuzsteinach, Schönau und Wilhelmsfeld diesen Verband.

Dessen Geschäftsführer Werner Fischer setzte das Schreiben mit Unterschriften der Bürgermeister Reibold, Sieglinde Pfahl, Matthias Frick und Chri-stoph Oeldorf ans Regierungspräsidium (RP) Darmstadt auf und wandte sich auch an die Fraktion der Grünen in der Regionalverbandsverversammlung (mit Kenntnisgabe auch an die anderen Fraktionen).

Die grüne Fraktion habe sich mit einem offiziellen Antrag explizit dafür stark gemacht, die Flächenumwidmung zu beschließen, ohne diese Veränderung nochmals in einem folgenden Offenlageverfahren zur Meinungsäußerung der Nachbarn bereit zu stellen. Fischer: "Ich habe auch gefragt, wie sich das mit der Forderung nach größtmöglicher Transparenz verträgt. Ich bin gespannt, ob und welche Antwort wir darauf bekommen."

Ein solches Vorgehen sei man etwa vom RP Karlsruhe oder Ministerien in Stuttgart nicht gewohnt. Sollte der Beschluss wie befürchtet am heutigen Freitag so fallen, werde der GVV Schönau rechtliche Schritte prüfen und einleiten, bekräftigte Fischer seine bereits veröffentlichte Ankündigung. Heddesbachs Bürgermeister Reibold: "Wir Bürgermeister treffen uns nächste Woche – da wird das auch Thema sein."