Auch beim Teilhaushalt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ wurde 2020 das Budget überschritten. Der Umbau des Provisoriums in der alten Post im Alleeweg wurde teurer. Foto: Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Recht zügig ging vergangenen Donnerstag die konstituierende Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses im Bürgersaal des Rathauses über die Bühne. Vorsitzender des Ausschusses bleibt Max Weber (SPD), der dieses Amt schon seit mehreren Wahlperioden ausübt. Er wurde einstimmig und ohne Gegenkandidaten gewählt. In gleicher Weise erfolgten die Stellvertreterwahlen. Erste stellvertretende Ausschussvorsitzende ist künftig Parlamentsneuling Anja Zobel (CDU), zweite Dr. Irmtrud Wagner (Profil). Zudem gehören dem HFSA Wolfgang Schilling (CDU), Bernhard Reichert (Profil) und Dirk Gugau (SPD) an. Als Schriftführer fungieren Arne Endreß und Sascha Flick.

Auch für die bis 2026 dauernde Periode gebilligt wurde die Entschädigungssatzung der Stadt für Fortbildungsveranstaltungen der Stadtverordneten und Stadträte. Die seitherige Regelung mit der Festlegung von Höchstgrenzen für Fortbildungsmaßnahmen habe sich bewährt, da die Veranstaltungen keine Einzelgenehmigung mehr benötigten, wurde in der Magistratsvorlage argumentiert. Demnach gibt es zehn Tage je Stadtverordnetem und Stadtrat. Nach der personellen Stärke in diesen Gremien sind dies für die CDU 80 Tage, für Profil Hirschhorn 60 Tage und für die SPD 50 Tage. Die Ausschussempfehlung muss noch von der im Juni tagenden Stadtverordnetenversammlung bestätigt werden.

Auch mit überplanmäßigen Aufwendungen in mehreren Teilhaushalten im Haushaltsjahr 2020 beschäftigte sich der Ausschuss. Denn im letzten Haushaltsjahr kam es zu verschiedenen Budgetüberschreitungen. Begründet wird dies damit, dass der 2020er-Etat aufgrund der schlechten Finanzlage der Stadt und Aufwand-Steigerungen durch die Beschränkungen und Regelungen der Corona-Pandemie "sehr eng" geplant gewesen sei. Zudem sei im Zuge der Haushaltsplan-Beratungen eine pauschale Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von fünf Prozent, somit in Summe rund 85.000 Euro, beschlossen worden. Diese pauschale Senkung habe man unter der Kostenstelle "Gemeindestraßen" im Teilhaushalt 6 eingeplant. "Das Gesamtergebnis des Haushaltsplans kann trotz der Budgetüberschreitungen voraussichtlich eingehalten bzw. sogar verbessert werden", gibt sich Kämmerer Kevin Jung in der schriftlichen Vorlage dazu optimistisch.

Kurz aufgelistet wurden die einzelnen Überschreitungen. So kam es bei der "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" zu einer Überschreitung von knapp 21.000 Euro. In Langenthal wurde das Budget um knapp 5500 Euro überzogen, weil ein Fallschutz in der Außenanlage angebracht und ein neuer Balken für den Sandkasten angeschafft wurde. In der Hirschhorner Kindertagesstätte wurde um 15.400 Euro überzogen. Dies wurde mit Mehraufwendungen für den Umbau des Kindergarten-Provisoriums im Alleeweg, Nebenkosten für das Gebäude, Anschaffung von Schutzmasken und Handschuhen und Erstattung von Betreuungskosten für Hirschhorner Kinder in auswärtigen Einrichtungen begründet.

Gar eine Überschreitung von 65.000 Euro gab es im Teilhaushalt "Bauen, Umwelt, Liegenschaften und Infrastruktur", beim Teilhaushalt "Abfallwirtschaft" um knapp 12.000 Euro und bei der Wasserversorgung um rund 27.500 Euro, was vor allem auf eine erhöhte Zahl von Wasserrohrbrüchen zurückgeführt wird.