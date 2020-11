Eberbach. (cum) Keine Miet- und Pachteinnahmen für Frühlingsfest, Kuckucksmarkt und Stadthalle, weniger Vergnügungssteuer: Die Corona-Pandemie schlug sich bis Ende September auch im Eberbacher Haushalt nieder. Das geht aus dem Dreivierteljahresbericht zur Haushaltsentwicklung hervor, den Stadtkämmerer Patrick Müller am Donnerstag im Gemeinderat vorlegen wird.

Mit um rund 700.000 Euro geringeren Einnahmen rechnete die Kämmerei Stand Ende September für dieses Jahr. Die Gewerbesteuer lag um rund 200.000 Euro unter Plan. Weitere Einbrüche bei der Gewerbesteuer sind pandemiebedingt nicht auszuschließen. Aus den Spielautomaten in Spielhallen und Gaststätten flossen infolge der Schließungen im Frühjahr 60.000 Euro weniger an Vergnügungssteuer als geplant. Durch den Ausfall von Veranstaltungen in der Stadthalle und Festen fehlten rund 140.000 Euro. Auch die Finanzausgleichszahlungen fielen geringer aus.

Gleichzeitig kamen gestiegene Ausgaben dazu, etwa bei der Gewerbesteuerumlage und um den Kinderbetreuungsstätten die Gebührenausfälle während der corona-bedingten Schließungen auszugleichen. Dafür gab es immerhin 235.000 Euro Soforthilfe für Familien vom Land. Wo es auch Verzögerungen gab: bei den Investitionen. Von 9,7 Millionen Euro waren Ende September erst 3,5 Millionen ausgezahlt. Fachämter meldeten bereits, dass dieses Jahr nicht mehr alles umgesetzt werden könne.

Unterm Strich fiel der Eberbacher Haushalt für 2020 nach neun Monaten um rund 1,3 Millionen Euro schlechter aus als geplant. Kämmerer Müller rechnete mit einem Minus von 2,6 Millionen Euro. Ein Nachtragshaushalt und neue Schulden scheinen dennoch nicht erforderlich.

Zum einen hatte die Stadt Ende September 15,7 Millionen Euro auf der Haben-Seite. Zum anderen: "Wir sind auch schon wieder zwei Monate weiter", sagte Müller am Montag. Offenbar steht der Stadt eine Ausgleichszahlung in Millionenhöhe für Ausfälle bei der Gewerbesteuer in Aussicht. "Da sage ich am Donnerstag etwas dazu", kündigte der Kämmerer an. Sitzungsbeginn in der Stadthalle ist um 17.30 Uhr.