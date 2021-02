Von Marcus Deschner

Schönbrunn. "Der investive Bereich verlangt uns enorme Anstrengungen ab", betonte Bürgermeister Jan Frey bei der Haushaltseinbringung im Bürgersaal. Größter Batzen dabei ist die Sanierung der Eberbacher Straße, die insgesamt mit 2,5 Millionen Euro zu Buche schlagen soll. Dieses Jahr sind dafür erste Beträge im Haushalt eingestellt. Und zwar 300.000 Euro für die Erneuerung der Wasserversorgung. Weitere 350.000 Euro für die Kanalauswechslung, die immerhin mit 120.000 Euro bezuschusst wird. Für die Gehwegerneuerung stehen 400.000 Euro bereit. "Ob der erwartete Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) noch bewilligt wird, bleibt abzuwarten", gab sich Frey verhalten optimistisch. Denn: "Während die Administration zuversichtlich geklungen hat, blieben die Signale der Politik eher zurückhaltend."

80.000 Euro sind für die Erneuerung der UV-Anlage im Hauptpumpwerk Allemühl eingestellt, wie Frey und Kämmerer Benedikt Münch in einer Präsentation erläuterten. Und weitere 130.000 Euro sollen in den kleinsten Schönbrunner Ortsteil fließen. Nämlich für die lang ersehnte Erneuerung des Bachdurchlasses im Bereich des Dorfplatzes. Wie mehrfach berichtet, ist die Zufahrt zu dem Platz seit rund zwei Jahren gesperrt, nachdem ein Camper mit seinem Wohnmobil dort eingebrochen war und die Gemeinde Schadensersatz leisten musste.

Eine bereits mündlich gegebene Förderzusage im vergangenen Jahr wurde wieder zurückgezogen, die Sanierung konnte nicht starten. Nun sollen für das Projekt 130.000 Euro aufgewandt werden, wozu man einen Zuschuss von 60.000 Euro erwartet. 40.000 Euro sind für den Anschluss des "Dürren Buckels" am Allemühler Ortseingang an den Hauptsammler veranschlagt. Für den Restausbau des Gehwegs am Oberen Talweg bis zur Heidelberger Straße in Haag sind 60.000 Euro veranschlagt. Nach Freys Darstellung ist diese Maßnahme aus dem Landessanierungsprogramm förderfähig, wobei die Gebietskulisse des bestehenden Sanierungsgebiets noch ausgeweitet werden muss. Bereits ausgeführt sei die EDV-Verkabelung in der Grundschule. Die Kosten und der Landeszuschuss schlügen sich im Haushalt nieder, 50.000 Euro blieben zur Finanzierung durch die Gemeinde. Wie in den vergangenen Jahren betrage die Investitionszulage an den Zweckverband fibernet.rn 50.000 Euro.

Benedikt Münch blickte bei seinem Vortrag auch kurz auf das vergangene Jahr zurück. So habe man bei der Grundsteuer mit Einnahmen von 304.000 Euro fast eine "Punktlandung" gegenüber dem Ansatz hingelegt. Äußerst positiv hätten sich auch die Gewerbesteuereinnahmen entwickelt. 350.000 Euro hatte man für diesen Posten angesetzt, bei gut 500.000 Euro sei man gelandet. Damit habe man in Schönbrunn erstmals die "Halbe-Million-Marke" geknackt.

Mit knapp 1,7 Millionen Euro sei hingegen der Anteil an der Einkommensteuer gut 100.000 geringer als erwartet ausgefallen. Die Umsatzsteueranteile seien bei rund 41.000 Euro und damit 5000 Euro höher als geplant gewesen. Auch 100.000 Euro mehr und damit gut 1,7 Millionen Euro habe man an Schlüsselzuweisungen erhalten. Durch die gestiegenen Einnahmen in diesem Bereich sei auch die ans Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage knapp 20.000 Euro höher als veranschlagt ausgefallen und liege nun bei gut 55.000 Euro.

Stabil geblieben mit 795.000 beziehungsweise 962.000 Euro seien die FAG- und die Kreisumlage. Und auch die Personalaufwendungen habe man gegenüber dem Ansatz um 40.000 Euro auf 2,24 Millionen Euro verringern können. War vor dem 2020er-Ergebnis ein kalkuliertes Minus von knapp 30.000 Euro gestanden, so schreibt man nun ein Plus von 100.000 Euro. Die Räte nahmen’s zufrieden zur Kenntnis.