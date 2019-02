Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Dürfen die als Hartz IV bekannten Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II gekürzt werden, wenn der Empfänger seine gesetzlichen Pflichten verletzt hat? Und verträgt sich die Sanktionspraxis mit dem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum?

Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit das Bundesverfassungsgericht. Wer Arbeitslosengeld bezieht, so lautet die zugrunde liegende Regel, muss aktiv daran mitwirken, wieder in Arbeit zu kommen. Bei Verstößen gegen dieses Fördern-und-Fordern-Prinzip gibt es weniger Geld - bis hin zur, im Wiederholungsfalle, vollständigen Streichung der Zahlungen. Ein Hartz-IV-Bezieher bekommt dann unter Umständen drei Monate lang nur noch Wohngeld und Zuschläge.

Andreas Kapp, Pressesprecher der Arbeitsagentur Heidelberg. ​Foto: privat

Auch in Eberbach ist das ein Thema. Wenn auch, wie unsere Anfragen in der Arbeitsagentur Heidelberg und im Diakonischen Werk am Ort ergaben, in geringem Maße. Nach Angaben des Pressesprechers der Arbeitsagentur Andreas Kapp sind gegenwärtig an die zwanzig Personen im hiesigen Arbeitsamtsbezirk von Leistungskürzungen betroffen. Das sind drei Prozent der Hartz-IV-Empfänger vor Ort.

Hintergrund Andreas Kapp über Hartz-IV-Kürzungen und die Situation in Eberbach Bezogen auf den Eberbacher Arbeitsmarkt: Wie viele Menschen sind von Hartz-VI-Kürzungen momentan betroffen? Im Geschäftsstellenbezirk plus/minus drei Prozent, das liegt ziemlich genau im Bundesschnitt. Das sind an die zwanzig Leute. Wurde hier schon Arbeitslosen, [+] Lesen Sie mehr Andreas Kapp über Hartz-IV-Kürzungen und die Situation in Eberbach Bezogen auf den Eberbacher Arbeitsmarkt: Wie viele Menschen sind von Hartz-VI-Kürzungen momentan betroffen? Im Geschäftsstellenbezirk plus/minus drei Prozent, das liegt ziemlich genau im Bundesschnitt. Das sind an die zwanzig Leute. Wurde hier schon Arbeitslosen, die ihre Mitwirkung an Vermittlungsmaßnahmen verweigerten, ihr Hartz IV vollständig gestrichen? Seit Januar 2017 gab es hier keine vollständigen Sanktionen. Welche Personengruppe ist am anfälligsten für Sanktionen? Hauptbetroffene von Kürzungen sind junge Leute in Singlehaushalten. Was muss geschehen, damit Sie zu so drastischen Maßnahmen greifen? Meist sind Terminversäumnisse schuld an Kürzungen. Wir erinnern die Leute per SMS an die Termine, oftmals werden die Termine vorab auch besprochen, wir führen alle vier Wochen Gespräche. Und wenn man verhindert ist, kann man sich jederzeit bei uns melden. Außerdem gibt’s, bevor gekürzt wird, einen Brief vom Betreuer mit Anhörung. Nur wenn sich die Betreffenden in keinster Form melden, muss entsprechend (den gesetzlichen Vorgaben) reagiert werden. Bis zum Inkrafttreten der Sanktion dauert’s dann noch zwei Monate. In welchen Fällen verzichten Sie auf Kürzungen, obwohl sie angezeigt wären. Tun Sie das überhaupt? SGB II gilt natürlich bundesweit. Wir haben Ermessensspielräume, aber als exekutive Behörde können wir uns nicht über das Gesetz stellen. Wenn sich die Kunden also nicht melden, geht’s nach dem Papier. Wir wissen schließlich nicht, was passiert ist: Wird inzwischen vielleicht schon irgendwo gearbeitet? Aber: Wir wollen das nicht! Wir empfehlen: Kommunizieren Sie mit uns, wir haben großes Interesse an einer Kooperation. Wenn sich jemand überhaupt nicht rührt, ist es das Schlimmste für den Vermittler! Überall im Bezirk liegen die Arbeitslosenquoten auf extrem niedrigem Niveau. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist dabei relativ hoch (Eberbach: 30,3 Prozent). In Eberbach sind damit 116 von 383 Arbeitslosen länger als ein Jahr ohne Job. Können Mittelkürzungen bei diesen Menschen noch den gewünschten Effekt erzielen oder töten sie noch den letzten Rest an Motivation? Es gibt einen Grundstock an Langzeitarbeitslosigkeit, weil es bei den Betreffenden Vermittlungshemmnisse gibt. Aber die Langzeitarbeitslosigkeit sinkt in Eberbach seit 2015. Zum Effekt von Kürzungen: Es ist das klassische Dilemma. Die Entscheidung darüber ist Aufgabe der Gesetzgebung. Aber Regeln haben keinen Wert, wenn man sie nicht durchsetzt. Die Betreffenden müssen sich bemühen, ihre Arbeitslosigkeit zu beenden. Die Konsequenz daraus, ganz ohne Sanktionen auszukommen, wäre eine Art bedingungsloses Grundeinkommen.

In der Obhut des Diakonischen Werks befinden sich momentan überhaupt keine Klienten mit Sanktionen, sagt Geschäftsführer Karl-Heinz Konnerth. Und dies sei auch in den letzten zwei Jahren so gewesen.

Davor sei das Problem im Umfeld seines Sozialverbands höchstens einmal im Jahr aufgetreten, erinnert er sich. Meist aufgrund unentschuldigter Meldeversäumnisse, die bei über 25-Jährigen mit einem zehnprozentigen Abschlag geahndet werden.

Konnerth führt die gute Quote allerdings auch auf eigenes Zutun zurück: "Weil wir Termine und Fristen unserer Klienten verwalten und somit dafür sorgen, dass Versäumnisse nicht eintreten".

Karl-Heinz Konnerth, ​Geschäftsführer des Diakonischen Werks Eberbach. Foto: Biener-Drews

Dass Leistungskürzungen im Sinne des Gesetzgebers die Bereitschaft der Arbeitslosen zur Kooperation steigern und die Beendigung ihrer Arbeitslosigkeit beschleunigen, dazu gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat nachgewiesen, dass bei jungen Menschen unter 25 mit guten Eingliederungschancen Sanktionen günstig wirken und sie schneller eine Beschäftigung aufnehmen. Vorausgesetzt, es wird nicht zu drastisch gekürzt.

Wer Hilfe beim Diakonischen Werk sucht, hat Konnerth erfahren, strebe allein schon durch diesen Schritt eine Mitwirkung an. Wer dann Leistung womöglich gekürzt bekommt, sei eher frustriert und deprimiert, weil die Angst, etwas falsch zu machen, ohnehin groß sei.

"Aus unserer Erfahrung werden durch verhängte Sanktionen in den seltensten Fällen Verhaltensänderungen begünstigt". Das gelte andersrum auch für Menschen, die solche Maßnahmen überhaupt nicht beeindrucken. Kürzungen unters Existenzminimum lehnt Konnerth in jedem Falle ab. "Die Konsequenzen können viel weitreichender sein, als man meint", verweist er auf Bedarfsgemeinschaften etwa mit Kindern und Ehegatten, die durch das Fehlverhalten eines Einzelnen womöglich von der Energieversorgung abgeschnitten werden.

Nach Darstellung des Sprechers der Arbeitsagentur gibt es da allerdings einen Puffer: werde einem Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft die Leistung gekürzt, würden die der anderen entsprechend erhöht, sagt Andreas Kapp.

Dass Jobcenter und Diakonisches Werk in Eberbach an einem Strang ziehen und auf verschiedenen Ebenen ständig miteinander kommunizieren, hebt Konnerth ebenso positiv hervor wie Kapp. In gemeinsamen Treffen mindestens zweimal im Jahr würden Schwierigkeiten und grundsätzliche Problemfälle erörtert und nach Lösungen gesucht. Konnerth: "Diese Gespräche waren in den letzten sechs bis acht Jahren sehr fruchtbar".

Überhaupt Kommunikation. Andreas Kapp appelliert an jeden Hartz-IV-Empfänger, die Verbindung zum Jobcenter nie abreißen zu lassen und unbedingt mit den Vermittlern zusammenzuarbeiten - auf welchem Weg auch immer. Denn Geld gekürzt werde nur dann, wenn der Empfänger durch sein Verhalten keine Wahl lasse: "Wenn der Polizist einen bei Rot über die Ampel fahren sieht, kann er auch nicht die Augen verschließen."