Bärbel Ludwig betreibt die Postfiliale in Haag, integriert in ihren Geschenkeladen "Landhäusle". Foto: Wanda Irob

Von Wanda Irob

Haag. Seit 20 Jahren betreibt Bärbel Ludwig die Postfiliale in Haag. Integriert in ihrem Geschenkeladen "Landhäusle", ist die postalische Anlaufstelle die einzig übrig gebliebene der Gemeinde Schönbrunn mit ihren fünf Ortsteilen. Im Gespräch mit Horst und Rosemarie Ludwig, den Schwiegereltern Bärbel Ludwigs, geraten diese ins Erzählen aus vergangener Zeit. Ganz schnell wird klar, die Post liegt seit 120 Jahren in der Familienhand der Ludwigs. Bärbel Ludwig führt seit 1999, nach knapp zwei Jahren Postpause, in vierter Generation die Ära Post-Ludwig fort.

Otto Ludwig baute Poststelle im Jahr 1900 auf

Horst Ludwig berichtet, wie 1900 sein Großvater Otto Ludwig in Haag die Poststelle aufbaute. Mit einer Luke im Haus begann alles. Später übernommen von dessen Sohn Karl (Vater von Horst), der nicht nur die Postannahmestelle betrieb, sondern zusätzlich die Post in Moosbrunn und Schönbrunn zustellte. Bis 1975 betrieb dann dessen Schwester Emma Ludwig die Post, nebenan in ihrem Haus. Danach ging Rosemarie Ludwig, die Frau von Horst, so sehr in dieser Arbeit auf, dass sie sogar als Poststelle 1 bezeichnet zusätzlich Bankgeschäfte für ihre Kunden tätigen durfte und somit mit der Postbank erweiterte. Dazu wurde in den 80er Jahren der Stall umgebaut und ein extra Raum geschaffen, um die Posttätigkeit auszuweiten.

Damals gab es keine Öffnungszeiten. Rund um die Uhr war man für die Leute des Dorfes da. "Anfänglich hatten wir das einzige Telefon des Ortes. Die Leute kamen zu uns zum Telefonieren, " erzählt Rosemarie Ludwig. "Einmal rief einer den Tierarzt an und zog zur Begrüßung seinen Hut, als ob dieser direkt vor ihm stände", erzählt Horst Ludwig lachend weiter. Ludwigs kannten alle im Dorf, bekamen auch so einiges mit. Da Rosemarie Ludwig nicht nur für die Post, sondern auch für Bankgeschäfte zuständig war, wusste sie auch über die finanzielle Lage einzelner Bescheid. "Renten wurden damals ausbezahlt und gleich ein Teil davon auf Sparbücher überwiesen, die zum Teil in der Poststelle aufbewahrt wurden", verrät die ehemalige Postlerin.

Während ihrer Posttätigkeit wurde zweimal eingebrochen. "Bei dem ersten Einbruch wurde der Automat mit Geld und Briefmarken geklaut", berichtet Rosemarie Ludwig. "Mit einer Sackkarre schleppten sie das Gerät nachts im Dunkeln weg". Doch dank der Aufmerksamkeit eines Nachbarn waren die Täter schnell gefasst. 22 Jahre lang war sie im Dienste der Post, erzählt und erinnert sich mit Vergnügen daran. Damals wurde alles handschriftlich geführt.

Seit ein paar Tagen funktioniert der Computer nicht, nachdem ein neues Programm aufgespielt wurde. Doch Bärbel Ludwig baute vor fünf Jahren in Bammental ebenfalls ein Geschenkeladen mit integrierter Postfiliale auf. Dadurch war es ihr möglich, die Pakete dort im Computer zur Weiterleitung einzulesen. "Die Leute aus dem Dorf nehmen es mit Humor", so Bärbel Ludwig.

Als die Post vor 20 Jahren auf sie zukam, nahm sie das Angebot der Einrichtung einer Filiale in ihrem Geschenkeladen "Landhäusle" ohne zu zögern an. Die Räumlichkeit ist die der ehemaligen Poststelle, der ausgebaute Stall mit seiner Geschichte.

"Es ist eine Bereicherung für den Ort und der Menschen der Umgebung", erzählt sie. Die Menschen kommen gern und mögen den direkten Kontakt. In ihrem Beruf der Mediengestalterin hat sie mit der Familiengründung nicht mehr gearbeitet.

Der kleine Laden bot ihr die Möglichkeit, bei ihren Kindern zu sein und sich gleichzeitig zu verwirklichen; Kinder und berufliche Tätigkeit zu verbinden.

"Die Post wird es immer geben", meint Bärbel Ludwig, "denn Einschreibe- und Expressbriefe aufgeben zu können, wird weiterhin wichtig sein". Auch wenn heute viel über E-Mail geschrieben wird. Zugenommen hat im Verlauf der Jahre das Versenden von Päckchen. Vor allem die Retoursendungen sind durch den Einkauf über das Internet kontinuierlich gestiegen. Auch dient ihre kleine Postfiliale als Lagerort für Sendungen, deren Empfänger zu Hause nicht angetroffen wurden.

Dort können diese dann abgeholt werden - verbunden mit einem netten Gespräch, für das Bärbel Ludwig immer bereit ist.