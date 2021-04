Sinsheim. (jbd) Für ihren Erstling "Der Tod des Henkers" (wir berichteten) ist Newcomerin Laura Noll am Samstag auf Anhieb mit dem Glauser-Preis für den besten Debütroman 2020 ausgezeichnet worden. Der vom Verein Syndikat e.V. vergebene Preis ehrt alljährlich die besten im deutschsprachigen Raum erschienenen Kriminalromane.

Die aus fachkundigen Autorinnen und Autoren teils mit Bestsellerstatus zusammengesetzte Jury kam zu der Auffassung, dass Noll ihre Leser mit der Geschichte des 1942 in Prag verübten Heydrich-Attentats auf großartige Weise "an ein hochaktuelles, sich durch zunehmenden Nationalismus in ganz Europa zuspitzendes Thema heranführt und dabei einen literarischen Gestaltungswillen zeigt, dessen Ergebnisse beeindrucken. Der Kriminalroman tritt hier als Literatur in Erscheinung".

In der Kategorie Debütroman ist der Glauser-Preis mit 2000 Euro dotiert. Die Verleihung fand am 24. April in einer Online-Gala statt. Laura Noll, 1980 in Heidelberg geboren, lebt mit ihrer Familie in Sinsheim und unterrichtet am Eppinger Gymnasium Latein und Religion. Aufgewachsen ist Noll in Eberbach, wo sie 1999 Abitur machte.