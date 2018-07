Von Marcus Deschner

Oberzent. Neue Wege geht man in der Oberzent: während des traditionellen Beerfeldener Pferdemarktes übers vergangene Wochenende fand erstmals die "OX 2018" statt. Diese Ausstellung in der Oberzenthalle war mehr als eine gewöhnliche Gewerbeschau. Handwerk, Handel und Gewerbe aus der gesamten Oberzent präsentierten an über 30 Ständen ihre Leistungsfähigkeit im Rahmen eines abwechslungsreichen Programms.

Namensgeber des Pferdemarkts sind jene Tiere, für die’s auch ein Reit- und Springturnier auf dem Platz in der Stried gab.

Los ging die "Oberzent-Expo" bereits am Freitagabend. "Acoustic LPieces" legten musikalisch los. Wie man sich "strahlend schöne Haut" erhält, präsentierte Michaela Haas-Birke von "beauty & health" am Samstag, bevor "Sofia unplugged" einheizte. Am Sonntagmorgen stellte Frank Leutz die Leistungen von Rehaplus und Vitaplus vor, Chris Keylock machte mit einer Kochvorführung zur Mittagszeit Appetit. Eine Frisier- und Schminkvorführung zeigten mittags Michèle Fichtel-Johe und Heike Johe von "Haarquadrat", ehe das "Salonorchester" aufspielte.

Am heutigen Montag wollen Peter Rebscher von "Rewatherm" das Thema "Wärmepumpe/Heizung" vorstellen, die Gärtnerei Berger biologischen Anbau präsentieren und Chris Keylock nochmals den Kochlöffel schwingen. Mittags stellt sich der Bauernhof Zimmermann vor, anschließend erläutert Peter Rebscher innovative Pelletkaminöfen. Um 16 Uhr steht das Musical zum 50-jährigen Bestehen der Oberzent Schule an, bevor abends "Garden of delight" aufspielen.

Wie in den vergangenen Tagen, heißt es auch heute wieder um 21.30 Uhr "Last order call" - letzte Bestellung am Getränkestand in der Halle, während draußen weitergefeiert werden darf. Zum Pferdemarkt 2018 kamen wieder zahlreiche Aussteller und viele Besucher auch aus dem Eberbacher Raum. Der neue Bürgermeister der fusionierten Stadt, Christian Kehrer, zapfte am Freitag das erste Fass Bier an.

Viele Fahrgeschäfte waren auf dem Volksfest ebenso vertreten, wie Verkaufsstände, an denen allerhand Neues angepriesen wurde. Wie beispielsweise der "zauberhafte" Frontscheibenwischer, mit dem man angeblich die Windschutzscheibe eines Autos innerhalb einer knappen Minute von jeglichem Schmutz befreien kann. Und das, ohne Wasser zu vertropfen. Das Teil zum "Messe-Aktionspreis" von 29,90 Euro fand Abnehmer.

Groß war auch das kulinarische Angebot, das u.a zwei örtliche Metzgereien feil boten. Auch frisch gezapfter Gerstensaft sowie kühle alkoholfreie Getränke wurden bei den sommerlich-warmen Temperaturen gerne konsumiert.

Das große Reit- und Springturnier auf dem Platz am Rande des Marktgeländes in der Stried verfolgten am Sonntag zahlreiche Zuschauer. Mit dem synchronisierten Musikfeuerwerk findet der Pferdemarkt, der eine über hundertjährige Tradition hat, heute Abend seinen Abschluss.