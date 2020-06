Von Martina Birkelbach

Schönbrunn. Laut neuester whatssapp-Nachricht aus Costa Rica um 14.57 Uhr (6.57 Uhr in Costa Rica) fliegen die beiden Schwestern am Donnerstag, 11. Juni, um 17.15 Uhr Ortszeit "mit den Briten" nach London/Heathrow. Geplante Ankunft ist dort um 11 Uhr Ortszeit. Dann soll es mit Lufthansa weitergehen nach Frankfurt; Ankunft ist dort am Freitagabend um 19.05 Uhr geplant.

Die Verwandten wollen sie am Donnerstag mit dem Auto an den Flughafen in San José bringen. Das Fahrverbot gilt zwar noch, ist aber "abhängig vom Nummernschild".

Eventuell steht für Riffler-Kleis am Montag gleich der erste Arbeitstag an; "die Laborleitung klärt das gerade", da die beiden Frauen noch nicht wissen, ob sie in Quarantäne müssen.

"Wahrscheinlich sind wir am Freitagabend ziemlich k.o.", schreibt Riffler-Kleis, weshalb sie auf einen "Empfang" am Flughafen verzichten möchte. Ihre Tochter will sie und ihre Schwester dort abholen. Nun heißt es noch mal: Daumen drücken!

Update: Dienstag, 9. Juni 2020, 15.18 Uhr

Schönbrunn/Speyer/Costa Rica. "Alle Flüge bestätigt. Hurra, wir kommen heim", teilten Ute Riffler-Kleis (61) aus Schönbrunn-Haag und Gabriele Dilger (71) aus Speyer am heutigen Dienstag in den frühen Morgenstunden unserer Zeit per WhatsApp mit. Seit 14. März sind die beiden Schwestern in Costa Rica gestrandet, viele Versuche nach Hause zu kommen sind misslungen. Ob es nun endgültig schon diesen Donnerstag, 11. Juni, mit einem Rescue-Flug der Briten über London Heathrow nach Hause geht oder ob sie den Lufthansa-Flug am 1. Juli von San José nach Frankfurt meinten – wir werden das hoffentlich heute noch klären

Update: Dienstag, 9. Juni 2020, 12.24 Uhr

Haag/Speyer/Costa Rica. Was eigentlich ein Traum gewesen wäre, entwickelt sich allmählich zum Albtraum: Vier Wochen sollte sie dauern, die Reise ins Paradies Costa Rica, zwischen Pazifischem Meer und der Karibik. Verwandte besuchen und Urlaub stand auf dem Plan. Doch nun sind die beiden Schwestern Ute Riffler-Kleis (61) aus Schönbrunn-Haag und Gabriele Dilger (71) aus Speyer gestrandet. Seit dem 14. März, an dem es noch keine globale Reisewarnung gab, dauert nun schon ihr dreimonatiger "Urlaub" in dem Staat Zentralamerikas, der im Norden an Nicaragua und im Süden an Panama grenzt. Nicht nur der ursprünglich gebuchte Rückflug am 11. April wurde wegen der Corona-Pandemie gecancelt, es folgten viele weitere Mails und Telefonate mit der Deutschen Botschaft und der Airline, und immer wieder gab es Stornierungen der Flüge.

Hintergrund Ute Riffler-Kleis und Gabriele Dilger haben ihren Aufenthalt dokumentiert; einige Auszüge daraus: 14. März: keine Reisewarnung, Abflug Frankfurt, Übernachtung in Alajuela, fünfstündige Autofahrt nach Guanacaste. 15. März: Ankunft, Lage unverändert. 16. März: Globale Reisewarnung. 19. März: [+] Lesen Sie mehr Ute Riffler-Kleis und Gabriele Dilger haben ihren Aufenthalt dokumentiert; einige Auszüge daraus: 14. März: keine Reisewarnung, Abflug Frankfurt, Übernachtung in Alajuela, fünfstündige Autofahrt nach Guanacaste. 15. März: Ankunft, Lage unverändert. 16. März: Globale Reisewarnung. 19. März: Grenzschließung Costa Rica bis 13. April, Kontaktversuch mit Deutscher Botschaft wegen Überlastung erfolglos. Laut Internet: Airline kontaktieren. Kontaktversuch mit Lufthansa wegen Überlastung erfolglos, im Internet hieß es, nur melden, wenn Flug innerhalb von drei Tagen geplant ist. Folgende Tage: Weitere telefonische Kontaktversuche mit Lufthansa; ab 24. März: Fahrverbote in Costa Rica. 27. März: Umbuchung mit Bestätigung für Flug am 22. April; Eintrag in "Elefand-Liste" des Auswärtigen Amtes (Elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland). Kein Eintrag in Rückkehrerliste, da Flug bestätigt. Folgende Tage: Grenzschließung verlängert bis 30. April, Rückflug 22. April gecancelt (nur in App ersichtlich, keine Infos durch Mail) 8. April: Anruf Deutsche Botschaft in Costa Rica. Info: Alle Flüge weg, selbst schuld, da nicht gemeldet, Airline kontaktieren. Anruf Botschaft in Deutschland: Nicht zuständig, an Botschaft in Costa Rica wenden. 14. April: Flug für 6. Mai gebucht, wurde bestätigt. Folgend: Grenzschließung bis 15. Mai. 16. April: Rückflug für 6. Mai wurde per Mail abgesagt; erneuter Eintrag in Elefand-Liste, da erster Eintrag gelöscht wurde. 24. April: Flug für 20. Mai gebucht, wurde bestätigt. 29. April: Flug für 20. Mai wurde per Mail gecancelt. 6. Mai: Flug für 22. Mai über Zürich gebucht, wurde bestätigt. Folgend: Grenzschließung Costa Rica verlängert bis 15. Juni. 8. Mai: (Freitag) Info der Deutschen Botschaft über Rettungsflug am 13. Mai von Iberia über Madrid. "Wir haben sofort angerufen, aber wieder niemanden erreicht. Daher haben wir per Mail mitgeteilt, dass wir dringend mitfliegen wollen. Keine Antwort". 9. Mai: Rückflug für 22. Mai wurde per Mail abgesagt. 11. Mai: (Montag) erneuter Anruf bei deutscher Botschaft mit Antwort: Nur kleines Kontingent, Namen wurden weitergeleitet, wir sind nicht dabei. 21. Mai: Flug für 17. Juni gebucht, wurde per Mail bestätigt. 2. Juni: (Nachricht der Frauen per WhatsApp) Bislang gibt’s noch keine Absage, "aber wir fürchten, dass das kurz vorher wieder kommt, da die Grenzschließung nochmals bis zum 30. Juni verlängert wurde. 3. Juni: (WhatsApp) Flug am 17. Juni wurde gerade wieder abgesagt. Keine Nachricht von der Botschaft. "Wir buchen jetzt auf 1. Juli um und hoffen auf einen Charterflug vorher. Eine britische Maschine fliegt am 11. Juni. Die nehmen wahrscheinlich nur Landsleute mit. 4. Juni: (WhatsApp) Bewerbung für Rescue-Flug der Briten am 11. Juni läuft.

"Wir wollen nach Hause", teilen die beiden über Videochat an einem frühen Morgen dieser Woche (acht Stunden früher als in Deutschland) mit. Ob es nun endgültig am 11. Juni mit einem Rescue -Flug der Briten über London Heathrow nach Hause geht ("die waren sehr viel freundlicher als unsere Botschafter hier") oder ob sie dann doch mit der Lufthansa erst am 1. Juli von San José nach Frankfurt fliegen – bis gestern wussten sie es noch nicht. Die "Bewerbung" bei den Briten läuft. Erst Mitte dieser Woche wurde zum wiederholten Mal ein Flug (für den 17. Juni) abgesagt, der sogar gegenüber der RNZ einen Tag vorher von der Lufthansa-Pressestelle bestätigt wurde.

Laut Infos der Deutschen Botschaft auf der Homepage endete die Rückholaktion für Costa Rica mit dem neunten und letzten Flug am 6. April, fast 3000 Deutsche seien damit sicher nach Hause gekommen. Weitere Rückholflüge sind von der Bundesregierung nicht geplant. United Airlines bietet bereits seit Mai Flüge ab San José nach Houston an, von dort gibt es Verbindungen nach Europa. Doch das kommt für Riffler-Kleis und Dilger nicht in Frage. "Das dauert 35 bis 38 Stunden. Das können wir nicht machen, da wir wegen unseres Alters zur Risikogruppe gehören und das auch konditionsmäßig nicht durchhalten würden." Zudem würde die Esta (Einreisegenehmigung für die USA) nicht immer anerkannt – "Es ist für uns eine Horror-Vorstellung dort irgendwo zu stranden".

"Gestrandet" sind sie nun auf der Halbinsel Nicoya, in der Nähe der Stadt Jicaral am Pazifik. Zumindest die Unterkunft ist geklärt, sie wohnen bei den Verwandten. Allerdings ist das sonst so paradiesische Leben auch dort derzeit nur beschränkt zu genießen, wenn es laut Aussage der beiden Schwestern auch "nur wenige Corona-Fälle" gibt. Das Johns Hopkins Coronavirus Resource Center meldet (Stand Freitag, 5. Juni) 1194 bestätigte Fälle und zehn Tote in Costa Rica (Einwohnerzahl rund 5 Millionen). Abstand ist angesagt, eingekauft werden darf nur in bestimmten Mengen, es gibt Fahrverbote und noch längst hat nicht alles wieder geöffnet. Der Strand, der sich in unmittelbarer Nähe zur Unterkunft der Schwestern befindet, ist zwar inzwischen wieder zugänglich, aber nur von 5 bis 8 Uhr morgens. "Da ich da noch in einen Stachelrochen getreten bin, habe ich da auch keine Lust mehr drauf", sagt Dilger.

"Wir gehen tagsüber mit den Verwandten einkaufen und auch in die Stadt, aber es ist längst kein Urlaub mehr – wir sitzen auf einem Stängelchen und warten", so Riffler-Kleis. Zudem ist inzwischen Regenzeit: "30 Grad, sehr schwül, nicht sehr angenehm – und es gibt viele Mücken". Und wenn ein richtiges Gewitter kommt, sind sie oft noch von der Außenwelt abgeschottet, denn dann funktioniert auch das Internet nicht mehr. Dennoch versuchen die Schwestern, die Tage so angenehm wie möglich zu gestalten: "Wir essen viel Obst, Salat und Spaghetti – hin und wieder ein Hühnchen. Ab und zu gehen wir in San Francisco de Coyote essen. Die Gaststätten haben auch nur eingeschränkt geöffnet. Aber das Essen im Rios ist vorzüglich und preiswert. Am liebsten essen wir dort Pizza".

Riffler-Kleis freut sich auf ihren Mann Rainer, ihre Tochter und eine "ungarische Salami". Ihre zweite Tochter Kira ist in Berlin und macht gerade die Prüfung zur Verwaltungsfachangestellten, "was wegen des Lockdown auch nicht einfach war und ist". Riffler-Kleis bedauert, dass sie Kira wohl erst "viel später" wiedersehen wird. Dilger freut sich auf "ihre Wohnung und vor allem auf die Haustiere (Vogel Rosi und Hund Kaya, die sie derzeit untergebracht hat) sowie auf Spaziergänge am Rhein" – und die Salami hätte sie auch gerne.

Riffler-Kleis musste unbezahlten Urlaub nehmen. Sie arbeitet am Uniklinikum Heidelberg in der Infektiologie. "Aber das interessiert offensichtlich auch niemanden." Für sie bedeutet der ungewollt verlängerte Urlaub nun nicht nur einen Einkommensverlust, sondern auch ihre Krankenversicherung ist "in Gefahr". Die beiden Schwestern haben sich auch einer öffentlichen Facebook-Gruppe (Union of all stranded Europeans in Central America Group – UASECA Group, über 250 Mitglieder) angeschlossen, die versucht einen Rückflug für in Costa-Rica verbliebene Europäer zu organisieren. Auch da geben sie die Hoffnung nicht auf.

"Die Deutsche Botschaft ist offensichtlich nicht in der Lage oder willens zu helfen. Nur Standardsprüche", schimpfen die Schwestern.

Von der Deutschen Botschaft in San José/Costa Rica gab es auf unsere Anfrage vom Mittwoch bis gestern keinerlei Reaktion. Auf der Internetseite ist zu erfahren: "Die Ausreise bleibt gestattet. Mit Ausreiseproblemen ist aufgrund fehlender Flugkapazitäten dennoch zu rechnen. Bitte wenden Sie sich für Fragen zu aktuellen Flugverbindungen direkt an die jeweilige Fluggesellschaft". Gesagt, getan: Wie die Pressestelle der Lufthansa auf unsere Nachfrage noch am Dienstag telefonisch mitteilte, war es geplant, den eigentlich für 17. Juni bestätigten Flug durchzuführen." Es könne aber immer kurzfristig noch zu Stornierungen kommen. Diese Stornierung gab es dann gleich tags darauf, am Mittwoch.

Jetzt hilft wohl nur noch eins: Daumen drücken für einen Heimflug – irgendeinen.