Der Ende Juli gegründete Verein "Generation Oberzent" will den Schwung der Fusion mitnehmen und auf vielen Gebieten in der Stadt tätig werden. Foto: privat

Oberzent. Den Schwung der Fusion mitnehmen und mit neuen Ideen starten, will der Ende Juli in Airlenbach gegründete Verein "Generation Oberzent". "Unser Ziel ist es, unsere junge Stadt attraktiv für alle Altersgruppen zu gestalten", sagt der erste Vorsitzende Erik Kadesch. "Es gibt derzeit viele, die bereit sind, sich für eine lebenswertere Stadt zu engagieren, die wollen wir mitnehmen, um so gemeinsam etwas zu bewegen."

Der Verein, der sich mit "GO!" abkürzt, will Kultur fördern und erhalten und für alle Altersgruppen im gesamten Gebiet der Stadt Oberzent tätig werden, etwa durch die Organisation von Konzerten, Lesungen, Vorträgen und Treffen für Jugendliche und Senioren und sportliche Events.

GO verstehe sich dabei nicht als Gegenstück zu bestehenden Vereinen, sondern wolle mit anderen Vereinen zusammenarbeiten. Mit der "Oberzent Expo" hätten die Gewerbetreibenden bereits gezeigt, wie eine gelungene Zusammenarbeit aussehen könne. GO wolle das nun auch im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich umsetzen.

Als erste Aktionen sind eine Lesung, die Gestaltung eines Nachmittagsprogramms für die Alten- und Pflegeheime in Oberzent, ein musikalisch-naturverbundenes Event sowie ein Turnier mit Spaßfaktor in der Planung.

Der Verein und seine inzwischen schon 40 Mitglieder haben schon viele Ideen für das neue Miteinander. "Wir glauben, dass wir gemeinsam die Lebensqualität in unserer Stadt mitgestalten können", sagt Kadesch.

Bei einer Gründungsfeier am Sonntag, 16. September, von 10 bis 16 Uhr am Sportplatz in Airlenbach will der Verein sich und seine Ziele und Projekte erstmals öffentlich präsentieren.

Info: Weitere Informationen gibt es auch online unter www.generation-oberzent.de