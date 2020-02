Von Elisabeth Murr-Brück

Schönbrunn-Allemühl. "Seien wir doch ehrlich", sagt Ingrid Rabunt: "Jede Frau hat Leichen im Schrank". Auf der Empore sagt die Verkäuferin trotzig "Ich habe ihn geliebt", während sich die Freundinnen gackernd gegenseitig den Bärchen-Schlafanzug ("Das ist Baumwollsatin!") an den Körper halten: "Süß!" Nein, das wurde nichts, aber vielleicht die Bluse? Blazer, Pullis, Taschen, Gürtel, Ohrringe, zur Kette gibt’s den passenden Ring. Sieht alles gut aus und ist für kleines Geld zu haben. Das Kleid vom Schulabschluss-Ball, himmelblau, für 15 Euro, ein schwarzes Abendkleid für 20, alles Verhandlungsbasis. Aber kaum jemand feilscht auf diesem ersten Frauen-Flohmarkt in Allemühl, veranstaltet vom Verein "Kunst im Dorf" (KiD).

Der Kalauer musste kommen und er kam, zuverlässig: "Wo konn isch mei Fraa verkaafe?" KiD-Mitglied Ingrid Rabold hört ihn alle paar Minuten. Die Frauen deponieren ihre Männer bei Kaffee und Kuchen im Nebenraum der alten Schule und stürzten sich ins Getümmel. Um 14 Uhr war die Tür geöffnet worden, schon Minuten später herrschte Hochbetrieb.

"Eine tolle Sache ist das", sagt Dora Stellner. Für die bekennende leidenschaftliche Flohmarkt-Gängerin sowieso, aber das hier ist speziell. Und es ist richtig was los im Ort, an einem verregneten Samstagnachmittag.

Ein Flohmarkt speziell auf die Zielgruppe Frauen ausgerichtet, von Frauen für Frauen, das ist was Besonderes. Angeboten werden vor allem Kleider, Schuhe, Schmuck und Deko-Artikel.

Die Idee hatte Lena Götz, Schriftführerin von "Kultur im Dorf" (KiD), und hat damit zum zehnjährigen Bestehen des Vereins einen Volltreffer gelandet.

Beschlossen wurde die Aktion aber kurzfristig Mitte Dezember ("nach dem Theater". Gleich nach Bekanntmachung waren die 17 Standplätze vergeben, 16 weitere auf der Warteliste notiert. Dass einige der Verkäuferinnen aus dem Umland kommen, finden die Veranstalter gut, einen Bezug zu Allemühl haben sie alle.

Gabi Roselieb hat lange Jahre hier gewohnt, die Fasnachtskostüme waren bis auf eines in den ersten Minuten weg, einen "Fascinator" hat sie noch, diesen typisch britischen Kopfschmuck für gehobene Anlässe.

Der schwarze Mini-Zylinder war mal "richtig teuer", jetzt verkauft sie ihn für sechs Euro, Weihnachtsporzellan von Villeroy & Boch zum halben Neupreis, Sandra Wäsch packt zufrieden die Jacke für sechs Euro ein: "Ein Super-Schnäppchen".

Die Geschäfte laufen gut, Verkäuferinnen und Kundinnen kommen auf ihre Kosten. Die einen haben wieder Platz in den Schränken, die anderen füllen sie, beide sind glücklich. Und was mit Kuchen und belegten Brötchen erwirtschaftet wurde, kommt in die Vereinskasse. Die lebendige Dorfgemeinschaft will der Verein fördern, an diesem Nachmittag war sie ziemlich lebendig. Man kennt sich ja, aber so viele laufen sich nicht so oft gleichzeitig über den Weg. Schwätzchen, Witze, ein paar lockere Sprüche, die Stimmung ist einfach gut, eine Wiederholung ziemlich sicher. Männer willkommen, als Gäste und Helfer. Und eine zünftige Lederhose (als komplettes Wiesn-Outfit mit Hemd nur einmal getragen für 20 Euro) wird als Ausreißer toleriert.