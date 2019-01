Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Özgün Öz stammt aus der Türkei. Er hat Betriebswirtschaft, Politikwissenschaft und Soziologie studiert und lebt seit zwölf Jahren in Deutschland. Seit Oktober 2016 ist er als Flüchtlings- und Integrationsbeauftragter bei der Stadt Eberbach tätig.

Als er seine Stelle antrat, lebten rund 500 Flüchtlinge und Asylsuchende in Eberbach, für deren vorläufige Unterbringung der Rhein-Neckar-Kreis verantwortlich zeichnete. Öz’ Büro im Rathaus sollte Anlauf- und Koordinierungsstelle für alle Flüchtlingsangelegenheiten sein.

Inzwischen sind viele der damals in Eberbach vorläufig untergebrachten Menschen - etliche davon aus Rumänien, Albanien oder dem Kosovo - wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeführt worden.

Bei denen, die bleiben durften, war und ist die Stadt Eberbach und damit Özgün Öz für die sogenannte Anschlussunterbringung zuständig.

206 vom Rhein-Neckar-Kreis zugewiesene "Anschlussuntergebrachte" lebten Anfang Dezember 2018 in Eberbach (nach aktuellen Zahlen 210), wie von Öz und seinem Chef, Ordnungsamtsleiter Rainer Menges, zu erfahren war. Dazu kommen etwa 80 Menschen, die aufgrund ihres Status als anerkannte Flüchtlinge ohne Wohnsitzauflage zugezogen sind und als Eberbacher Bürger gelten. Auch sie werden von Öz bei Bedarf "mitversorgt".

Hintergrund Eberbach schrumpft wieder Die Flüchtlinge bescherten Eberbach einen ordentlichen Einwohnerzuwachs. Dadurch stiegen auch die so genannten Schlüsselzuweisungen: Geld, das die Stadt aus dem kommunalen Finanzausgleich vom Land Baden-Württemberg erhält, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Seit die Flüchtlingszahlen zurückgehen, sinkt auch die Einwohnerzahl wieder. Mit der [+] Lesen Sie mehr Eberbach schrumpft wieder Die Flüchtlinge bescherten Eberbach einen ordentlichen Einwohnerzuwachs. Dadurch stiegen auch die so genannten Schlüsselzuweisungen: Geld, das die Stadt aus dem kommunalen Finanzausgleich vom Land Baden-Württemberg erhält, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Seit die Flüchtlingszahlen zurückgehen, sinkt auch die Einwohnerzahl wieder. Mit der Folge, dass die Stadt in diesem Jahr weniger Geld bekommt. Den bis dahin niedrigsten Einwohnerstand seit den 1960er-Jahren hatte Eberbach Mitte 2013 erreicht: Nur noch 14291 Einwohner weist das Statistische Landesamt für dieses Jahr aus. Grund waren seit Jahren rückläufige Geburtenzahlen, die durch Zuzüge nicht mehr ausgeglichen werden konnten. Eberbach schrumpfte schon seit Jahren. 2014 kamen dann mehr und mehr Flüchtlinge nach Europa. Zeitweise waren 580 vorläufig in Eberbach untergebracht. In der Folge stieg die Einwohnerzahl bis auf 14.771 Anfang 2016 - und Eberbach bekam zusätzliches Geld aus den Schlüsselzuweisungen. Auch die Zahl der unter 15-Jährigen stieg nach Jahren der Rückgänge wieder über 1900. Inzwischen ist die Zahl der Flüchtlinge aber wieder zurückgegangen. Fast 300 Einwohner habe Eberbach in 21 Monaten verloren, sagte SPD-Stadtrat Klaus Eiermann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das statistische Landesamt weist für Eberbach Mitte 2018 14.442 Einwohner aus. Nach aktuellen Zahlen wohnen derzeit rund 210 Flüchtlinge in Eberbach in der Anschlussunterbringung. Tatsächlich sind es aber mehr, weil sich 80 weitere, die inzwischen ihren Wohnsitz frei wählen können, in der Stadt angesiedelt haben. Eiermann sprach von "gravierenden Auswirkungen" auf die Zahlungen aus dem Finanzausgleich. Auswirkungen gibt es: Rund 1000 Euro pro Kopf im Jahr lautet die grobe Faustformel, wie sich die Einwohnerzahl auf die Berechnung auswirkt. "Einwohnerrückgänge führen im Finanzausgleich zu einer schlechteren Finanzsituation bei den Kommunen", bestätigt Christian Vieser von der Kämmerei. Von 2018 auf 2019 ging die Finanzausgleichszahlung für Eberbach von 7,7 auf 7,3 Millionen Euro zurück. Allerdings fließen in die Berechnung noch andere Faktoren mit ein. Vom Höchststand bei der Einwohnerzahl ist Eberbach inzwischen ohnehin um einiges entfernt: 1973 zählte die Stadt noch 16.132 Einwohner, davon 3361 unter 15 Jahren. (cum)

[-] Weniger anzeigen

Dabei liegt sein Aufgabengebiet vorwiegend im Erarbeiten von Integrationskonzepten und in der konzeptionellen Netzwerkarbeit. Für die konkrete Einzelfallberatung der neuen Mitbürger sind laut Öz die beiden Integrationsmanagerinnen Allegra Peiffer und Johanna Essner zuständig. Sie haben ihr Büro in der Passage am Neuen Markt 13. Öz: "Ich schaffe quasi die Grundlagen, mit denen die Damen dann arbeiten", erklärt er.

Man habe zum Beispiel den Kurs "Mama lernt Deutsch" 2017 wieder neu in Leben gerufen. Durch dieses Angebot soll Frauen, die wegen ihrer kleinen Kinder nicht an einem regulären Deutschkurs teilnehmen können, das Deutschlernen doch noch ermöglicht werden. "Oder es kommen Geflüchtete, die einen Alphabetisierungskurs brauchen. Dann schließt man sich eventuell mit Nachbargemeinden zusammen, um die notwendige Teilnehmerzahl zu erreichen." Lagen die Schwerpunkte bei Öz’ Arbeit 2016 noch eher in verfahrensbezogenen Fragen wie beispielsweise dem Umgang mit negativen oder positiven Bescheiden zur Asylanerkennung oder der Anerkennung als Flüchtling, so standen 2017 Sprachkurse und die Berechtigungen zur Teilnahme daran im Fokus.

2018 stand ganz im Zeichen der Integration in den Arbeitsmarkt. Dies führte auch zu einer Verlagerung der Netzwerkarbeit in Eberbach wie auch auf Kreisebene. "Da wird zum Beispiel geschaut, was ein Geflüchteter an Bildung und Ausbildung mitbringt, was er hier beruflich machen möchte, wie er die mitgebrachten Qualifikationen anerkennen lassen kann und so weiter", erläutert Öz. "Viele Institutionen kommen da ins Spiel. Ehrenamtliche, aber auch die Integrationsmanagerinnen helfen etwa die Bewerbungsunterlagen zu erstellen." Auch Koordination und Auswahl von Fortbildungsangeboten für die in der Integration Tätigen fallen in Öz’ Aufgabenbereich.

Nach den Themengebieten "Sprache" und "Arbeit" der Vorjahre wird 2019 nun die "gesellschaftliche Teilhabe" der Geflüchteten im Mittelpunkt stehen. Im Musik- und Theaterprojekt "gemeinsam krea(k)tiv" sollen Kinder und Jugendliche verschiedener Nationalitäten aus Eberbach und Umgebung, betreut von Pädagogen und Schülermentoren, gemeinsam künstlerisch aktiv werden können. Die wöchentlichen Treffen haben im November begonnen. Das Ergebnis soll im Sommer präsentiert werden. Durch das Projekt will man Kinder und Jugendliche an Kultur heranführen und ihnen Gelegenheit geben, sich kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Öz: "Und über die Kinder werden wir hoffentlich auch die Eltern erreichen."

Als zweites Projekt für 2019 ist eine Neuauflage des "Eberbacher Mahls" geplant. Es soll am 26. Mai auf dem Leopoldsplatz unter dem Motto "Buntes Buffet - eat and meet" stattfinden. Bei der gesellschaftlichen Teilhabe wolle man verstärkt auch Frauen berücksichtigen, betont Öz.

Bereits seit Sommer 2018 gestalte eine Syrerin die Begegnungen im Stadtteiltreff Untere Talstraße mit. Man erhoffe sich eine verstärkte Teilnahme auch syrischer Frauen. "Für Männer, Kinder und Jugendliche ist die gesellschaftliche Teilhabe durch Arbeit, Vereine und Schule einfacher als gerade für ältere Frauen oder solche mit kleinen Kindern", weiß Öz. Weitere Projekte, vorrangig für Frauen und Kinder, seien in Planung.

1200 neue Geflüchtete müssten 2019 wieder auf den Kreis verteilt werden, war noch zu erfahren. Etwa 30 von ihnen werden nach Eberbach kommen. Für sie "beginnt das ganze Programm dann wieder von vorne: Alphabetisierung, Deutschkurse, Integration ins Arbeitsleben…", erläutert Öz.

Sein größter Wunsch im neuen Jahr? "Da möchte ich meine Arbeit mit Erfolg weiterführen." Und "Weltfrieden". Er komme aus einer türkischen Stadt unweit der syrischen Grenze, keine zwei Stunden von Aleppo entfernt, berichtet Öz. "Ich war einmal in einem Auffanglager für syrische Flüchtlinge in der Türkei. Wenn man das sieht, wünscht man sich Weltfrieden, damit die Menschen endlich ein Zuhause haben können, egal wo: Türkei, Syrien, Deutschland…"