Jens Böhm (l.) und Tomas Ordanic vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Güterbahnhofstraße mit dem „FireFeier-Banner“. Am Samstag, 1. Februar, steigt die Feuerwehr-Faschingsparty. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Am Samstag, 1. Februar, steigt im großen Saal der Stadthalle wieder die "FireFeier", die Party zum Start der heißen Fastnachtsphase. Veranstalter ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach. "In diesem Jahr werden wir mit einer Art ,DJ Battle‘ die Luft zum Kochen bringen", freut sich Gesamtkommandant Markus Lenk. Das heißt: "Musik Nonstop – den ganzen Abend ohne Pause". Etwa alle 20 Minuten wird sich die Musikrichtung ändern und drei DJs werden im Wechsel der Menge einheizen. Von Rock und Pop bis zu Klassikern wird alles dabei sein. Und natürlich werden auch die Faschingshits nicht zu kurz kommen. Los geht’s um 20.11 Uhr. Jugendliche ab 16 Jahren können nur in Begleitung eines Erziehungsbeauftragen eingelassen werden. In den vergangenen Jahren war das Alter der Gäste bunt gemischt. "Von 16 bis über 50 sind immer alle Altersklassen vertreten".Verkleidung ist laut Lenk erwünscht.

Auf der "FireFeier" wird es ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Getränkeangebot für die Partygäste geben. "Von den bekannten Shots über Bier, Sekt und verschiedenen Cocktails wird für jeden etwas dabei sein." Kleinen Snack gibt es natürlich auch – "Heiße Wurst und belegte Brötchen" – und die Möglichkeit zum Ausruhen wurde ebenfalls geschaffen.

Gefeiert werden kann bis gegen 3 Uhr; der Eintritt kostet 8,50 Euro. Laut dem Gesamtkommandanten werden die Einnahmen der Veranstaltung sicherlich genutzt, um die ein oder andere Ausstattung im neuen Feuerwehr noch zu tätigen. "Die Vorbereitungen für die Party sind abgeschlossen", so Lenk weiter. Am Abend der Feier werden rund 65 Helfer im Einsatz sein. Die "FireFeier" hat den Feuerwehrball abgelöst, der in seiner Art zuletzt im Jahr 2016 stattfand. Ab Ende der 1990er Jahre gab es aufgrund großen Andrangs mehrere Jahre lang kaum mehr Eintrittskarten. Einem allgemeinen Trend zufolge kamen dann schleichend aber kontinuierlich immer wenige Gäste; 2015 waren es nur noch rund 400. 2016 stieg die Anzahl zwar etwas an, die erhoffte Gästezahl wurde dennoch längst nicht erreicht. Man entschied sich für den Erhalt der Traditionsveranstaltung, krempelte aber das Konzept komplett um.

Info: Tickets gibt es bei Metzgerei Zorn, Norge Reinigung, Tourist-Info, Schlüsseldienst Obernosterer. Im Infos und Kartenbestellungen unter www.fire-feier.de.