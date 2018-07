Oberzent-Finkenbach. (me) Seit mehr als 40 Jahren wird das idyllische 500-Seelen-Dorf Finkenbach im Odenwald einmal im Jahr zum Mekka für Freunde des Krautrocks und der alternativen Musik. In einem Monat ist es wieder so weit: Am Freitag, 10., und Samstag, 11. August, steigt wieder das legendäre Finkenbach-Festival In diesem Jahr feiert dort die Krautrock-Band Guru Guru rund um Schlagzeuger Mani Neumeier, die das Festival ins Leben gerufen hat, ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Mit im Instrumentenkoffer sind die neuen Songs der aktuellen Scheibe "Rotate". Dazu kommen Bands wie Epitaph, Faust, Amon Düül II, Birth Control und Kraan.

Am Eröffnungsfreitag, 10. August, steht das Festival ganz im Zeichen des Krautrocks. Einlass ist um 17 Uhr. Danach geben sich auf der Bühne gleich mehrere Krautrocklegenden die Ehre: Um 19 Uhr eröffnen Epitaph das Festival. Um 21 Uhr folgen Faust, um 23 Uhr Amon Düül II. Den Schlussakkord setzt um 1 Uhr die Schweizer Psychedelic-Rock-Band Marblewood.

Am Samstag, 11. August, wird das Festivalgelände um 13 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr spielt das 1969 gegründete internationale Musikkollektiv Embryo. Um 17 Uhr sind Birth Control zurück in Finkenbach. Um 19 Uhr stehen die altgedienten Jazz-Rocker von Kraan um Bassist Helmut Hattler auf der Bühne. Um 21 Uhr feiert die Kultband Guru Guru ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Um 23 Uhr ist die Krautrock-Formation Jane aus Hannover zu hören. Zum Festivalabschluss um 1 Uhr spielen die Düsseldorfer Psychedelic-Rocker Vibravoid.

Info: Der Vorverkauf für das Festival läuft bereits. Karten gibt es bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Eberbach unter Telefon 06271/92557400 oder per E-Mail an ticket@finki-festival.de. Im Komplettpaket für zwei Tage Festival sind drei Tage Camping enthalten.