Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschhorn. Meike I. und Christian II. werden das närrische Volk nicht nur bis Aschermittwoch regieren, sondern bis Anfang 2021. Das 53. Prinzenpaar der Carnevalsgesellschaft (CG) Hirschhorner Ritter kommt aus Neckarsteinach, trägt als Ehepaar den Nachnamen Alles und ist auch durch die Mitgliedschaft im örtlichen Skiclub bestens integriert. Das erfährt das Publikum bei der Proklamation im Kurhaus vom CG-Präsidenten Hans-Jürgen Ehret.

Die Inthronisation ist alle Jahre wieder mit einer Art Staatsgeheimnis verbunden. Nichts soll nach außen dringen, nicht mal wenige Minuten vor dem Einzug. Derweil fließen im Saal die Tränchen. Vor lauter Rührung und weil es ihr sichtlich schwer fällt, aus dem Amt zu scheiden, muss Ulrike Schnetz das Mikrofon erst mal an ihren Mann Mathias weiter geben. Dabei hat sie als Noch-Prinzessin zusammen mit Tina Czemmel-Zink und Martin Dudium doch den ganzen Abend durch das Programm geführt.

Auch wenn das neue Prinzenpaar die Insignien seine Macht erst gegen 1 Uhr nachts erhält, vergeht die "Wartezeit" von immerhin fünfeinhalb Stunden doch wie im Flug. Dies, weil die Ritter betreffs Programmgestaltung Profis sind. Da stimmt die Mischung, werden originelle Büttenreden in Kurzform zwischen minutenlange Tanzeinlagen gestreut. Doch die haben wiederum Show-Charakter und erzählen Geschichten.

Etwa die von "Mary Poppins". Da haben die "Milleniums" zwischen bunten Regenschirmen und dicken Pinguinen eine vergnügliche Nummer mit einer Prise Nostalgie geschaffen. Mehr wollen wir an der Stelle gar nicht verraten. Schließlich gibt es am 17. und 18. Januar ja noch zwei weitere Rittersitzungen.

Aber was heißt hier eigentlich Sitzung? Bei den Rittern steht man auch gern mal auf den Stühlen. Vor allem, wenn die Band "Citysound" mit Hits aus den Neunzigern präsent ist. "Bei dieser Musik haben wir unsere Kinder gezeugt", verrät eine der Sängerinnen. Da kann man nur ins "Sing Halleluja" einstimmen, die Jugend hat schon beim "Ich bin ein Kind vom Dorf" ordentlich mitgesungen.

Nach "Citysound" ist die "Rasselbande" an der Reihe. So heißen die blutjungen und supergelenkigen Gardemädchen, die bei aller Anstrengung einfach nur ins Publikum strahlen – auch beim Sprung ins Spagat.

Nach Mitternacht hat dann auch die sich im Wiederaufbau befindende Prinzengarde ihren Auftritt. Zu ihr gehört auch Funkenmariechen Maike Layer, die in den nächsten Wochen auch dem neuen Prinzenpaar zur Seite stehen wird. Als Zeitzeuge gibt Martin Dudium sein Debüt in der Bütt: In fein geschliffenen Reimen berichtet er vom Bürgermeister und dessen unfreiwilligem längeren Aufenthalt in einem Hubsteiger, mit dem er zu einer zu reinigenden Dachrinne gelangen wollte. Nachdem die Hydraulik ihren Geist aufgegeben hatte, soll ihn die Feuerwehr Eberbach mittels Drehleiter aus seiner misslichen Lage befreit haben.

Ein bisschen "Lokalcolorid" stehen jeder Fastnacht gut und kleine Seitenhiebe auf die Politik ebenfalls. Für Letzteres sorgt in Hirschhorn Dieter König als "Deutscher Michel", ansonsten sorgt er hinter den Kulissen für die ideale Bühnenbeleuchtung.

"Wer hat den das Bier ohne Schaum bestellt?" will Aushilfskellner Toni alias Uwe Fellhauer vom Publikum wissen. Dann nimmt er das Bier selbst mit an den Stehtisch auf der Bühne und erzählt einiges aus der Branche. Zum Beispiel, dass das Zigeunerschnitzel jetzt Pusztaschnitzel heißt, weil man nicht mehr "Zigeunerschnitzel" sagen darf. Dann probiert er auch, ob in der Halle im Januar mit einem Lied zum Mitbrüllen "Oktoberfeststimmung" erzeugt werden kann. Das funktioniert.

"Klimawandel überall, heiß wird`s auch im Karneval" lautet in großen Lettern die Botschaft an der Wand. Auf der Bühne wird indessen davor gewarnt, dass ein Circus hier sei und schon marschiert die Gruppe "Rhytmix" – mit einer Plüschschlange voraus und der "Dame mit Bart" hinterher. Das pralle Leben des fahrenden Volkes ist bestens inszeniert. Später darf das Publikum dann nochmals mit in See stechen.

Das Männerballett lädt ein zur Kreuzfahrt von Hamburg bis Barcelona. Die Schlampen von der Reeperbahn sind ebenso an Bord wie die Rettungsschwimmer oder die Kellner, die auf der kleinen Bühne ebenfalls ein flottes Tänzchen hinlegen. Angesichts der Kostüme weis man zu schätzen: Gut, dass noch jemand Rüschen-Bademützen aus den sechziger Jahren aufgehoben hat.

Damit nochmals zum neuen Prinzenpaar. Das wurde seiner Schilderung nach immer wieder mal gefragt, ob es in die Rolle schlüpfen wolle. Jetzt hat’s gepasst und die beiden freuen sich auf ihre neue Aufgabe, von der offenbar auch der bei den Rittern aktive Sohn nichts wusste.