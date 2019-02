Eberbach. (mabi) Am morgigen Samstag, 9. Februar, steigt ab 20.11 Uhr im großen Saal der Eberbacher Stadthalle die dritte "FireFeier", die Feuerwehr-Faschingsparty. Bis gegen drei Uhr am Sonntagmorgen kann mit der Coverband "Inflagranti" (unser Foto aus 2018) aus dem Raum Karlsruhe gefeiert werden. Dazwischen gibt’s von den beiden DJ’s "Fit for Fun" (Thomas Weber) und Jochen Fleck Musik auf die Ohren". Es gibt zwei Longdrink-Bars, eine Bier-Bar und eine Sekt-Bar (unter der Bühne). Außerdem können an einem Getränkestand auch belegte Brötchen und die etwas schärfere heiße Fire-Feier-Wurst" gekauft werden. Der Saal wird durch besondere Lichteffekte beleuchtet, dazu gibt’s Feuerschalen. Veranstalter ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach. Es gibt noch Karten im Vorverkauf bei der Metzgerei Zorn, dem Schlüsseldienst Obernosterer, der Norge Reinigung und bei der Tourist-Info im Rathaus sowie an der Abendkasse. Außerdem können Tickets online unter www.fire-feier.de bestellt werden.