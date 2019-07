Vor der Bühne unter der Platane am Bahnhofsplatz erhielten die Gewinner der Stadtradeln-Aktion unter Eberbacher Mitwirkung ihre Preise von Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Kleeberger überreicht. Fotos: Deschner

Eberbach. (MD) Das EWG-Sommerstraßenfest 2019 am Freitag war diesmal mit der Ehrung der "Stadtradeln"-Teilnehmer verbunden. Zahlreiche Menschen nutzten die lange Einkaufsnacht zum Flanieren auf der Bahnhofstraße, schauten sich um und konnten manches Schnäppchen machen.

Viele Händler präsentierten ihre Ware bei sommerlichen Temperaturen auch vor den Läden. Abwechslungsreich war auch das kulinarische Angebot auf der Straße. So gab’s beispielsweise Steaks und Bratwurst vom Schwenkgrill, Ofenkartoffel, gefüllte Baguettes mit Roastbeefstreifen, Paella mit Safranreis und Tapas. Die breite Getränkepalette umfasste nicht nur Bier und Wein, sondern auch Cocktails, Sangria und natürlich Alkoholfreies.

Das Rote Kreuz gewährte Einblicke in einen Krankenwagen und demonstrierte an einer Puppe Wiederbelebungsmaßnahmen. Auf großes Interesse stießen die ausgestellten E-Bikes. Die Band "Simplex" rockte bis gegen 23 Uhr den Bahnhofsplatz und zog viel Publikum an.

Unter der Platane dort ehrten zuvor Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Kleeberger und die städtischen Mitarbeiterinnen Julia Scheurich und Friederike Albert die Meistfahrer am Stadtradel-Wettbewerb, an dem sich Eberbach dieses Jahr zum ersten Mal beteiligt hatte.

Innerhalb von drei Wochen waren möglichst viele Kilometer zu erradeln. Die 214 Eberbacher Teilnehmer, die teilweise auch in Teams fuhren, brachten es auf eine Leistung von insgesamt 47.605 Kilometer, was einer Kohlendioxid-Einsparung von sieben Tonnen entspricht.

"Die Strecke ist die 1,19-fache Länge des Äquators", sagte Kleeberger nicht ohne Stolz. Auch 15 Teilnehmer aus dem Kommunalparlament hätten kräftig in die Pedale getreten. Während des Aktionszeitraums hätten vier Fahrradtouren, darunter eine Familientour und eine Drei-Seen-Tour stattgefunden. Als Team mit den meisten aktiven Teilnehmern zeichnete er den Kindergarten St. Josef aus. 21 Mitfahrer schafften 2229 Kilometer. Die meisten Kilometer - 5699 - brachte das Team "EWG Bike & Fun" mit 18 Teilnehmern zusammen. Als Einzelperson lag bei den Damen Amei Köhring vom Team "Hände für Kenia" mit 612 Kilometern, bei den Herren Sven Friedrich vom Team "Friedrichsdorfer Radler" mit 2101 Kilometern an der Spitze.

Die Meistfahrer erhielten Urkunden, Sach- und Geldpreise. Zudem wurden unter allen Teilnehmern fünf Eberbach-Trikots verlost.