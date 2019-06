Rockenau/Eberbach. (by) "Die machen doch nur den Rasen kaputt" oder "Die gehören hinter den Herd, nicht auf den Sportplatz" - Sprüche, die sich 1974 die Frauen bei der SG Rockenau anhören mussten, als sie nach dem WM-Sieg der Männer im eigenen Land eine Frauenfußball-Abteilung gründen wollten. Wie die deutschen Nationalspielerinnen, die ab Freitag in Frankreich um die Weltmeisterschaft spielen, haben auch die Frauen in Rockenau ihre Kritiker schon bald verstummen lassen.

Die SG Rockenau kann auf eine lange Geschichte im Frauenfußball zurückblicken. Zurück! Denn knapp 41 Jahre nach ihrer Gründung musste die Mannschaft zurückgezogen werden. Am 9. Mai 2015 bestritt sie ihr letztes Spiel in der Landesliga Rhein-Neckar Kleinfeld. Es gab ein 3:3 bei der SG Untergimpern. Die Saison 2014/15 schlossen sie unter neun Mannschaften auf Platz sieben ab. Bemerkenswert: In ihren 16 Spielen kassierten die Spielerinnen keine einzige gelbe Karte.

Dabei haben die Rockenauer Frauen in ihrer über 40-jährigen Geschichte einige Erfolge vorzuweisen. Sie waren mit ihrer Gründung nicht nur einer der Vorreiter in der Region, sie spielten auch in Ligen, von denen die Männer so träumen konnten. Bereits in ihrer zweiten Saison gelang ihnen 1977 der Aufstieg in die Badenliga, der späteren Verbandsliga.

Trotz dünner Spielerdecke hält sie bis 1987 diese Klasse. Am dritten Spieltag der Saison 1982/83 gelingt ihr eine Sensation: sie schlägt den in 133 Meisterschaftsspielen unbesiegten Klinge Seckach durch zwei Tore von Conny Adler mit 2:0. Es folgten wechselhafte Jahre mit Auf- und Abstiegen und auch vielen Trainerwechseln. 1996 honoriert die Eberbacher Sportszene den Wiederaufstieg in die Verbandsliga mit der Wahl der SGR-Frauen zur "Mannschaft des Jahres". Eine Spielzeit lang - 1996/97 - kann sogar eine zweite Mannschaft gemeldet werden.

Auch wenn mehrfach Mädchenmannschaften gemeldet wurden, fehlte es all die Jahre immer wieder an Nachwuchsspielerinnen, sodass 2015 schließlich die Frauenmannschaft abgemeldet wurde. Fünf Spielerinnen schnürten in der folgenden Saison in einer Spielgemeinschaft mit dem TV Hetzbach im Hessischen noch die Fußballschuhe, doch bei der SG Rockenau war damit das Kapitel Frauenmannschaft beendet.

Doch war dies nicht das Ende für den Fußball des sogenannten "schwachen Geschlechts". In den letzten Jahren war ein regelrechter Boom zu verzeichnen, wollten immer mehr Mädchen Fußball spielen. 2015 wurde eine Mädchenspielgemeinschaft zwischen der SG Rockenau und dem SV Eberbach gegründet. Im März wurden drei Mannschaften - von den E- aufwärts bis zu den C-Juniorinnen - zum Spielbetrieb angemeldet.

In der gerade abgelaufenen Saison spielten eine B- und eine C-Juniorinnen-Mannschaft als JSG Eberbach/Rockenau. Ziel ist es, in den kommenden Jahren auch wieder eine Frauenmannschaft zu stellen.Ob sie an die Erfolge der Rockenauer Frauen anknüpfen kann, wird sich zeigen. Zu wünschen wäre es jedenfalls.