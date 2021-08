Von Pia Geimer

Eberbach/Zwingenberg. Auch in diesem Jahr müssen die Opernfreunde auf einen der jährlichen Höhepunkte verzichten. Zum zweiten Mal wurden die beiden großen Events der Zwingenberger Schlossfestspiele – die Oper und das Musical – verschoben. Damit aber wenigstens ein Hauch von Festivalzauber in diesem Sommer in die Region kommen kann, hatten Intendant Rainer Roos und sein Team die Idee, mit den Stars statt der beiden großen Produktionen zwei konzertante Programme einzuplanen. Da momentan im Schlosshof keine Aufführungen stattfinden können, in der luftigen Eberbacher Stadthalle mit ihren großen Fenstertüren aber schon, konnte am Wochenende die Festspielsaison 2021 mit der Operngala starten.

Natürlich kann die Stadthalle nicht das echte Zwingenberg-Feeling im malerischen Schlosshof bieten, andererseits gestattet die Akustik ein feines, kammermusikalisch intimes Musizieren. Dirigent Rainer Roos und seinen Musikern gelang es jedenfalls, mit ihrem leichtfüßigen Programm aus Oper und Operette ein fulminantes Lebenszeichen zu senden. In seiner Begrüßung bedankte er sich ausdrücklich bei den treuen Fans, die ihre Karten in der vergangenen Saison gespendet und so ihre Solidarität bekundet hatten. Und auch die Sponsoren als wichtige Unterstützer sind den Festspielen erhalten geblieben.

Drei der vier Gesangssolisten an diesem Abend dürften den regelmäßigen Besuchern der Festspiele bereits ein Begriff sein: Xenia von Randow, Arminia Friebe und Kai Preußker haben in Zwingenberg schon einige Rollen gesungen. Erstmals dabei war in diesem Jahr Star-Tenor Manolito Mario Franz, der mit italienischem Schmelz und spielerischer Präsenz begeisterte.

Das Orchester bestand aus einer kleinen, feinen Riege hochkarätiger Instrumentalisten: Die Bläser (Horn, Trompete, Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott) kamen von der Stuttgarter Staatsoper, die fünf Streicher und ein Schlagwerker von der "Strauss Capelle" aus Wien, wo Rainer Roos seit zehn Jahren Chefdirigent ist. Die bereits bewährte Zusammenarbeit klappte auch in dieser kleinen Besetzung hervorragend.

Eine Gala ist naturgemäß immer ein musikalischer Streifzug mit ausgeprägtem Ohrwurm-Potenzial, das war auch an diesem Abend so. Los ging es mit Mozart: Bariton Kai Preußker stellte sich schwungvoll raumgreifend als Papageno vor, gefolgt von Arminia Friebe mit der berühmten "Come scoglio"-Arie aus "Cosi fan tutte". Das schmachtende Duett "Là ci darem la mano" zwischen Kai Preußker als Don Giovanni und Xenia von Randow als verführerische Zerlina und die "Champagner-Arie" rundeten den ersten Teil des Abends ab.

In Beethovens Oper "Fidelio" gibt es ein wunderschönes Quartett, das in diesem Programm zu einem der musikalischen Höhepunkte wurde – einerseits durch die vier tollen Sänger, aber nicht zuletzt auch dank der überaus klangschönen und feinfühligen Begleitung des Orchesters. Manolito Mario Franz als Max und Xenia von Randow als Ännchen glänzten anschließend mit zwei beliebten Arien aus dem "Freischütz".

Danach war dann die leichtere Muse dran, eine Paradedisziplin für einen italienischen Tenor, dem die Musik quasi in die Wiege gelegt wurde. Wer könnte "Rückkehr nach Sorrent" gefühlvoller und überzeugender singen als Manolito Mario Franz, dessen Großvater bereits als Tenor auf der Bühne stand.

Dirigent Rainer Roos und seine Sänger und Instrumentalisten ließen ihre Zuhörer lustvoll schwelgen in bekannten Operettenmelodien der "Silbernen Ära" von Franz Lehar, Robert Stolz und Emmerich Kalman. Das war geschmackvoll musizierte Walzerseligkeit vom Feinsten. Und das Publikum ging willig mit, feierte die Ausführenden mit einem nicht enden wollenden Applaus und entlockte ihnen noch mehrere Zugaben, bevor der Abend mit dem Klassiker "O sole mio" schließlich zu Ende ging. Für die Musicalfans geht der Festspielsommer am Samstag mit der Musical-Gala "Gold von den Sternen" mit zwei Aufführungen um 18 und 21 Uhr in der Stadthalle weiter.