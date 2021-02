Plakate machen auch in Eberbach darauf aufmerksam, dass der Einzelhandel um sein Recht kämpft. Foto: Peter Bayer

Eberbach/Stuttgart (fhs) "Uns steht das Wasser bis zum Hals, es droht uns das Aus!" Mit deutlichen Worten wendet sich der Vorstand der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) in einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie die Landesminister Nicole Hoffmeister-Kraut (Wirtschaft, CDU), Peter Hauk (Ernährung und Ländlicher Raum, CDU) sowie Manfred Lucha (Soziales, Grüne).

Die EWG-Vertreter fordern schnellst­mögliches Öffnen ihrer Geschäfte, ein Szenario dafür, sofortiges Auszahlen von Ausgleichs-/ bzw. Entschädigungssummen bei erst nachträglicher Prüfung allerdings einschließlich eines Rückzahlungsanspruchs der öffentlichen Hand.

Die Geschäftsleute wollen nicht als Bittsteller um Almosen betrachtet werden, sondern fordern Schadensersatz für die ihnen zugefügten Schäden. Unterzeichner des Schreibens sind Dietrich Müller, Sven Bauer und Susanne Reinig als Vertreter der über 70 mittelständischen EWG-Mitgliedsbetriebe aus Handel, Handwerk und Dienstleistung.

"Viele dieser Betriebe mit weit mehr als 200 Arbeitsplätzen sind von der aktuellen coronabedingten Schließung direkt betroffen." Viele stünden vor dem Ruin. "Existenzen werden vernichtet, Lebenswerke zerstört, persönliche Lebensplanungen über den Haufen geworfen. Vielen Unternehmerfamilien droht die Altersarmut (...), da sie ihr gesamtes Erspartes in ihr Unternehmen gesteckt haben, um es noch zu retten."

"Hier in Eberbach" sei "noch so gut wie nichts" der versprochenen Hilfen angekommen. "Selbst die seit letzter Woche mögliche Beantragung von Fördermitteln scheitert bei den allermeisten immer noch an bürokratischen und administrativen Hürden." Unternehmensberater rieten davon ab, Anträge zu stellen, solange zuständige Ministerien Entscheidendes noch nicht eindeutig beantwortet haben. Ein falsch gestellter Antrag könne schließlich nicht mehr korrigiert werden

"Die Zeit drängt. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist schon 20 nach 12!" Zu den EWG-Forderungen gehört ferner, den innerstädtischen Einzelhandel gleich zu behandeln wie die Discounter und Supermärkte, "die ohne Einschränkungen geöffnet haben und alle Warenbereiche verkaufen dürfen."

Der EWG-Vorstand legt der Landesregierung nahe, die "Nebenwirkungen" der Pandemiebekämpfung nicht außer Acht zu lassen.

Hoheitlich angeordnete Maßnahmen wie der Lockdown ganzer Wirtschaftszweige habe direkte Folgen für die Betroffenen. Die EWG listet auf: Arbeitslosigkeit, Verlust des Vermögens, Bedarf an Hartz IV, Altersarmut sowie Krankheiten wie Depressionen und auch Selbstmorde. "Nicht nur die Coronatoten sind Opfer der Pandemie! Wir bitten, bei allen Ihren Entscheidungen auch diese Kollateralschäden im Auge zu behalten", beendet die EWG ihr offenes Schreiben an die Landesregierung "mit der Hoffnung, Gehör zu finden."

Gleichzeitig erhielten die EWG-Mitgliedsunternehmen ein Schreiben mit der Information über Sammelklage-Aktivitäten der Berliner Kanzlei Schirp & Partner. Im Auftrag der Initiative "freundschaftsdienst.eu" (dahinter stehen Einzelhandelsunternehmen verschiedener Branchen) bereiten die Juristen um den Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Siegfried de Witt, sowie den auf Sozial- und Gesundheitsrecht spezialisierten Rechts­anwalt Ingo Heberlein, (emeritierter Hochschulprofessor für Rechts- und Verwaltungswissenschaften der Hochschule Fulda) vier unterschiedliche Klagen vor. EWG-Vorsitzender Müller erläutert sie in dem Rundschreiben an die Mitglieder und bittet darum zu prüfen, ob man sich nicht auch an den Verfahren beteiligen wolle.