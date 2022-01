Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/New York. Es war ein Zufallsfund in einem staubigen Secondhand-Laden irgendwo in New York. Ein unsigniertes Gemälde eines für ihn bis dahin namenlosen Künstlers, das niemand haben wollte. Aber sein Riecher für das Besondere, von dem er sich in diesem Bild magisch angezogen fühlte, ließ Autor Jared Beasley eine Story wittern. Beasley kaufte das Bild und entdeckte dabei nicht nur ein ganzes Konvolut weiterer Gemälde desselben Malers, sondern auch den Stoff für eine Geschichte, die zum Herzstück des Eberbacher Geschichtsblatts 2021 werden sollte. Es ist die Lebensgeschichte des Theodore Conrath aus Hebron, North Dakota, und seiner aus Eberbach stammenden Einwandererfamilie. Unter dem Titel "Eberbach am Hudson River — Die Heimreise des deutsch-amerikanischen Künstlers Theodore Conrath (1920-1995)" hat Schriftleiter Marius Golgath übersetzt und publiziert, was der für seine schriftstellerische Arbeit ausgezeichnete US-Amerikaner Beasley seit 2018 recherchiert und niedergeschrieben hat.

Der New Yorker Autor Jared Beasley mit den von ihm wiederentdeckten Gemälden von Theodore Conrath. Foto: privat

In Kontakt kamen beide, als seine Stammbaumforschung über Conrath den New Yorker Autor im Eberbacher Stadtarchiv aufschlagen ließen. Archivleiter Golgath konnte helfen — und er tat es mit Begeisterung. Nicht nur, weil Familiengeschichte(n) bei dem promovierten Historiker ganz weit oben stehen. Die drei Generationen überspannende Familiensaga des Mannes, der es in der New Yorker Kunstszene zu einigem Ansehen gebracht hatte, nach seinem Tod 1995 aber total von der Bildfläche verschwand, hat es in sich. Sie spiegelt Aufstieg und Niedergang einer durch und durch künstlerisch geprägten Familie, deren Hauptpersonen die Ur-Eberbacher Namen Conrath und Krauth tragen; gibt Zeugnis ihres Hin- und Hergerissenseins zwischen Neuer und in der Neckarstadt zentrierter Alter Welt. Und weiß viel von zerplatzten Träumen, aber auch von der glücklichen Bergung eines verloren geglaubten künstlerischen Nachlasses.

Theodore Conrath war der Sohn des Einwandererpaares Fritz Conrath und Anna Krauth. Das Elternhaus des Vaters, der Eberbach 1913 Richtung USA verlassen hatte, stand in der Hauptstraße 5. Über ihn war Theodore mit Hanna Breidinger-Spohr verwandt, die Künstlerin war seine Großcousine. Theodores künstlerisches Talent machte sich schon als Kind bemerkbar. Vorbild für den kleinen "Teddy" und jemand, an dem er sich später ein Leben lang abarbeiten sollte, war ihm Großvater Emil Krauth, eine beeindruckende und offenbar nicht nur als Künstler begnadete Erscheinung. Beasley beschreibt Emil Krauth als "großen Patriarchen", der, 1873 als Sohn eines Möbelfabrikanten in Eberbach geboren und als erfolgreicher Möbeldesigner mit Preisen im In- und Ausland bedacht, seine Familie nach Amerika führte.

Weckersches Haus und Bettendorffsches Tor gemalt um 1900 von Emil Krauth. Foto: privat

Da hatte er sich in Deutschland auch als Maler, Zeichner und Skizzenkünstler bereits hervorgetan. Sein Bild von Weckerschem Haus und Bettendorffschem Tor ziert das Titelbild des aktuellen Geschichtsblatts. Das benachbarte Bettendorffsche Haus war übrigens Eigentum von Familie Conrath.

Emil Krauth förderte das Talent seines Enkels Theodore, und der wusste als Künstler schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam zu machen. Beasley fand heraus, dass er von 1947 bis 1954 dem exklusiven "National Art Club" in Manhattan angehörte, dass er unter anderem für seine Illustrationen eines Gedichtbands von der New York Times hoch gelobt wurde, und dass dieses Werk 1962 sogar vom Metropolitan Museum of Art erworben wurde. Im selben Jahr zeigte eine Galerie im Herzen der US-amerikanischen Metropole eine Einzelausstellung Theodore Conraths. Doch als der Mann mit Eberbacher Migrationshintergrund mit 75 Jahren den Folgen eines Schlaganfalls erlag, hörte gewissermaßen auch sein Werk auf zu existieren. Jared Beasley hat mit seiner Story jetzt wieder Öffentlichkeit hergestellt für den vergessenen Künstler und seine Bilder.

Info: Eberbacher Geschichtsblatt 2021, erhältlich im Eberbacher Buchhandel, bei der Tourist-Info im Rathaus oder im Stadtarchiv, E-Mail stadtarchiv@eberbach.de.