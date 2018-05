Neidenstein/Eberbach. (bju) Gelita gegen Gelinova? Oder Phillip Koepff gegen Peter Koepff? Um was es beim Machtkampf im Familienunternehmen wirklich geht, ist noch unklar. Schon länger brodelt es unter den Aktionären der Gelita AG. Rund 100 Mitarbeiter der Gelita AG protestierten vor dem Eberbacher Verwaltungsgebäude gegen die in Neidenstein entstehende Produktionsstätte der Gelinova GmbH. Die Gelita-Beschäftigten fürchten um ihre Arbeitsplätze, wenn im Kraichgau ein Konkurrenzunternehmen erwächst.

Peter Koepff, der vielleicht wichtigste Protagonist, hatte sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet und zeigte sich nun am Telefon enttäuscht über diese für ihn "große Inszenierung" gegen seine Person, die "ohne Inhalt" sei. "Die Pläne, die ich mit meiner Gelinova GmbH verfolge, müssen die Gelita-Mitarbeiter nicht beunruhigen. Es geht mir um eine alte Herzensangelegenheit", erzählt Koepff, der sich von der Protestaktion persönlich betroffen gefühlt habe, weil er sich in seiner Zeit als Vorstand der Gelita wie auch als Aktionär stets für die Arbeitnehmer eingesetzt habe. Sein Verständnis für die Sorgen der Gelita-Mitarbeiter sei zwar groß, "sie sind aber unbegründet und ich bin zuversichtlich, dass ich sie in einem persönlichen Gespräch ausräumen kann." Ein solches Gespräch habe er bereits in der Hauptversammlung angeboten und dies inzwischen noch einmal in einem Brief an den Betriebsratsvorsitzenden und die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wiederholt. Er wolle dabei für Aufklärung sorgen und seine Sicht der Dinge mit Fakten untermauern.

Hintergrund: Vor einigen Wochen wurde in Neidenstein der erste Spatenstich durch die von Peter Koepff vor mehreren Jahren gegründete Firma Gelinova für eine Produktionsstätte von Blattgelatine und Biofolien für Verpackungen gesetzt. "In meiner aktiven Zeit bei der Gelita habe ich mit anderen tüchtigen Mitarbeitern ein Patent zur Herstellung von Biofolien/Blattgelatine entwickelt. Gelita hatte an der Nutzung nie ein Interesse und hat es mir daher zur Übernahme übertragen", erläutert er sein Vorgehen. Dass diese innovative Technik ungenutzt blieb, habe er immer bedauert und das, obwohl er Gelita technische Unterstützung angeboten hatte, die aber abgelehnt worden sei. "Denn damit lassen sich umweltfreundliche Biofolien herstellen, mit denen Kunststoff-Folien ersetzt werden können." Neben Proteinen können zudem auch pflanzliche Geliermittel verarbeitet werden. Koepff: "Dies alles hat das Eberbacher Unternehmen gar nicht im Produktportfolio, so dass von einer Konkurrenz keine Rede sein kann."

Wenn die Gelita sich Sorgen machen müsse, dann vor den anderen großen Herstellern. "Hier darf das Unternehmen vor allem technisch nicht zurückfallen. Da mache ich mir in der Tat seit langem Sorgen und fordere seit vielen Jahren Verbesserungen." Mehr könne er als "einfacher Aktionär"- Peter Koepff hält ein Drittel der Anteile - aber nicht machen. Eine Überschneidung gäbe es nur im Bereich der Blattgelatine, die die Gelinova daneben aus Auslastungsgründen herstellen möchte, weil sich der Markt für die anderen, innovativen Produkte noch in einem frühen Stadium befinden würde.

"Aus diesen relativ kleinen Mengen, um die es dabei geht, lässt sich für Gelita als Weltmarktführer im Bereich der Blattgelatine aber keine Bedrohung konstruieren", meint Koepff. Für ihn unverständlich, dies als riesige Gefahr durch Gelinova zu definieren. Er selbst rätselt über die "große Dramatisierung der Gefahr der innovativen Gelatinetechnologie in Neidenstein", die gerade just zur aktuellen Hauptversammlung auftrat. "Meine Pläne mit Gelinova sind schon seit September 2015 bekannt. Ich befürchte daher, dass hier gezielt Ängste der Mitarbeiter geschürt worden sind." Hintergrund seien mutmaßlich die gegenwärtigen Differenzen im Aktionärskreis.

"Der Vorwurf angeblicher Konkurrenztätigkeit ist nichts als der Versuch, Mitarbeiter mit unrichtigen Informationen medienwirksam zu instrumentalisieren. Das bedauere ich sehr", so Koepff, der ergänzt, dass ohne ihn die Gelita kein Familienunternehmen mehr sei. Denn schon vor langer Zeit hätte nach den Plänen der anderen Familienstämme das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 700 Millionen Euro an einen Großkonzern fremdverkauft werden sollen. "Man kann sich kaum vorstellen, was dieser Fremdverkauf für die Arbeitsplätze bedeutet hätte."

Koepff bedauert, dass dies alles offenbar schon in Vergessenheit geraten sei. 15 Jahre lang und vier Gänge zum Bundesgerichtshof später habe er den Erhalt der Gelita in Familienhand gesichert. Seit 1989 kämpfen Peter Koepff und seine drei Kinder um einen Sitz im Aufsichtsrat. "Einblicke und Mitgestaltung sind nicht möglich", kritisiert der 76-Jährige weiter und sieht das "als möglicherweise einmaligen Vorgang in der Bundesrepublik" an. Kritisch hatte er bereits in einem frühen Stadium in der Vergangenheit auch die "skandalöse Fehlentwicklung" im China-Engagement registriert, weil er Arbeitsplätze gefährdet sah. "Bis dato rechnet man mit einem Verlust von rund 150 Millionen Euro, die Großaktionär Philipp Koepff als übliche Anlaufverluste kommentierte."

Den Verkauf der Scherer-Beteiligung an einen amerikanischen Mutterkonzern im Jahr 2012 habe er ebenfalls heftig kritisiert, denn diese war einhergehend mit einem geplanten Abbau von 135 Vollzeitstellen im Gammelsbachtal. "Und nun beklagt die Gegenseite das Aufzeigen dieser Missstände mit fünf Millionen Euro, und die 25-fach höheren Verlustzahlen sowie die möglichen Folgen aus dem China-Desaster werden anscheinend bagatellisiert", so Koepff, der dafür kein Verständnis aufbringen könne. Er wartet nun nach seinem Angebot von Gesprächen auf der Hauptversammlung, die er auch schriftlich wiederholt habe, auf Antworten - vielleicht sogar von Philipp Koepff.