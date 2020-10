Von Martina Birkelbach

Eberbach/Neckargerach. Zwei Jahre sind vergangen, seit wir zuletzt über Celine Rosenits berichtet haben. Celly, das Kind mit der seltenen Erkrankung "RETT-Syndrom", ist inzwischen mit ihren Eltern nach Neckargerach-Guttenbach umgezogen. Doch für viele Eberbacher bleibt sie sicher "ihre" Celly.

Die Anteilnahme nach unserem ersten Artikel im Januar 2016 war riesig. Eine Welle der Hilfsbereitschaft wurde ausgelöst: Zahlreiche Aktionen und eine überwältigende Spendenbereitschaft von vielen Bürgern aus Eberbach und Umgebung brachten 16.000 Euro ein für eine Delfintherapie. Zwei Wochen verbrachte sie mit Papa Michael (35), Mama Ramona (39) und Schwester Tjara (6) im Mai/Juni 2017 auf Curaçao.

Ein Wunder ist dort nicht passiert, aber bei Celly hatte sich einiges getan. Der Blickkontakt wurde besser, die Hände ruhiger und der extreme Speichelfluss weniger. Inzwischen ist Celly neun Jahre alt. Wie es ihr derzeit geht, wie die Familie mit Corona klarkommt, darüber haben wir mit Papa Michael Rosenits gesprochen.

Celine, genannt Celly, entwickelte sich nach der Geburt prächtig. Sie krabbelte und konnte auch am Sofa stehen. Dann haben sich plötzlich Handwaschbewegungen eingeschlichen. Bei der U7-Untersuchung im Alter von zwei Jahren stellte der Kinderarzt fest, dass "irgendwas nicht stimmt". Nach vielen Untersuchungen stand ein halbes Jahr später die Diagnose fest: Rett-Syndrom. Binnen drei Wochen ging "alles verloren". Celly konnte nicht mehr stehen, nicht mehr krabbeln, nicht mehr Mama und Papa sagen oder den sogenannten Pinzettengriff anwenden. "Wir waren damals zuerst wie vom Zug überfahren", sagt Papa Michael. "Doch entweder man verzweifelt daran – oder man lebt es", sagt er heute. Die Eltern haben sich für Zweiteres entschieden. Sie leben mit ihrem Töchterchen und mit der schweren Entwicklungsstörung, die aufgrund einer x-chromosomal dominanten Mutation zu der zweithäufigsten Behinderungsform bei Mädchen nach dem Down-Syndrom zählt. "Die Hoffnung für Celly haben wir nie und werden wir auch nie aufgeben", so der Vater. (mabi)

Herr Rosenits, wie geht es Celly zurzeit?

Celine geht es sehr gut, hier und da kämpfen wir mit den üblichen Problemchen, aber alles in allem kann man sich nicht beschweren.

Im Herbst 2018 kam sie in die Schule, in eine Außenklasse der Schwarzbach-Schule in Waldbrunn. Wie hat sie sich dort eingelebt?

Celine wurde dort sehr gut angenommen, hat ihre Freunde und ist immer sehr vergnügt, wenn es Richtung Waldbrunn geht.

Und Schwesterchen Tjara geht jetzt auch in die Schule?

Tjara wurde dieses Jahr unter Corona-Bedingungen an der Minneburgschule Neckargerach eingeschult und besucht die erste Klasse.

Beide Schulen waren während des Lockdowns geschlossen. Wie sind Sie, Ihre Frau und die Kinder damit klar gekommen? Haben Sie währenddessen weiter gearbeitet?

Der "Lockdown" betraf Tjara im Kindergarten und Celine an der Schule. Die Betreuung der beiden geschah wie früher auch in Eigenregie. Auch weil am Anfang nicht abzusehen war, was hier auf uns zukam. Außerdem wusste auch keiner, ob es sich bei Celine um einen Risikopatienten handelte. Somit erging es uns wie vielen anderen Eltern auch, denen von heute auf morgen die Betreuung abhandenkam: mal mehr, mal weniger gut.

Meine Frau und ich arbeiten beide im Lebensmitteleinzelhandel und waren somit "systemrelevant" wie es denn so schön heißt. Eine Beschäftigung im "Homeoffice" war verständlicherweise nicht möglich. Somit ja, wir beide haben unsere Tätigkeit seit Ausrufung der Pandemie ausgeübt und tun es immer noch.

Celine hat mit ihren neun Jahren den höchsten Pflegegrad fünf, ist 100 Prozent schwerbehindert und ständig auf Hilfe angewiesen. "Wir hoffen auf Linderung. Ich lese sehr viel, ich glaube nicht, dass es in den nächsten zehn Jahren eine Heilung für die Krankheit geben wird", war Ihre Aussage vor zwei Jahren. Hat sich daran etwas geändert?

Man liest immer mal wieder von vielversprechenden Ansätzen, aber alles in allem habe ich meine Meinung nicht geändert. Zumal der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) das sogenannte CRISPR/Cas9 Verfahren (im Prinzip eine Genschere) in Europa unter mehr als erschwerte Auflagen gestellt hat und hier damit auch die einhergehende Grundlagenforschung abhandenkommt. Somit wird eine genveränderte Therapie – und damit Heilung – nicht aus Europa kommen.

Sie sprachen von einem Medikament, welches sich in Australien für das Rett-Syndrom in Studien befand. Sie hofften darauf, dass es auch in Deutschland zugelassen wird und Celly zu einer gezielteren Koordination verhelfen könnte; etwa, dass sie eine Flasche greifen, den Rollstuhl selber drehen oder sich mit den Augen noch besser verständigen kann. Was ist daraus geworden?

Das Medikament befindet sich in der nächsten Studie. Wir werden sehen, ob es hier auch zu positiven Ergebnissen führt. Ich darf aber auch auf den Verein für Forschungsförderung des RETT-Syndroms hinweisen für nähere Informationen. www.rett-syndrom-deutschland.de.

Vor zwei Jahren sind sie alle vier nach Guttenbach umgezogen, Celly sollte dort ein eigenes Therapiezimmer bekommen, mit Bewegungstrainer, Galileo-Vibrationsplatte, Schaukel, Sprossenwand… . Hat das alles so funktioniert?

Bis auf die Schaukel ja. Mittlerweile ist noch ein Steh- und Lauftrainer dazugekommen, der unter der Woche in der Schule benutzt wird und am Wochenende "pendelt".

Sie haben vier Jahre lang gekämpft, um ein persönliches Budget für eine "Fachkraft für Kommunikation" für Celly im Kindergarten zu bekommen. Im Oktober 2018 hätten Sie einen Termin beim Landessozialgericht in Stuttgart gehabt. Der Prozess fand nicht statt, da Ihnen das Landessozialgericht nahe legte, die Klage zurückzuziehen, da sie keine Aussichten auf Erfolg gehabt hätten. Wie stehen Sie heute dazu, war es vergeudete Zeit?

Im absoluten Ergebnis ja. Auch wenn ich jetzt ein bisschen zynisch klingen sollte, muss mir bis heute jemand erklären, wie sich ein Landkreis mit einem externen Vertrag aus der Verantwortung ziehen kann, bei dem es keine Chance gibt von außen zu intervenieren. Auch wenn dieser Begriff politisch aufgeladen ist, trifft es Sozialindustrie ganz gut.

Sie haben dann einen neuen Antrag gestartet, diesmal für die Schule und diesmal beim Neckar-Odenwald-Kreis. Da sich Celly nur mit dem hochkomplexen "Tobii12+" (ein augengesteuertes Kommunikationshilfsmittel) überhaupt verständigen kann, war Ihnen eine "Kommunikationsassistenz" sehr wichtig. Was ist daraus geworden? Zahlen Sie die 450-Euro-Kraft immer noch aus eigener Tasche?

Über Bande gespielt und an die Krankenkasse verwiesen, die dann verständlicherweise ablehnte. Auch hier spricht der Zyniker aus mir. Was hilft einem der tollste Anspruch, wenn man ihn nicht durchsetzen kann? Unsere 450-EuroKraft ist hauptberuflich zeitlich ziemlich eingebunden, aber schulisch tut sich ziemlich viel.

Welche Therapien bekommt Celly derzeit?

Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Hippotherapie.

Da sind Sie aber ganz schön viel unterwegs?

Unser Dienstbus macht gut Kilometer.

Spaghetti, Pizza und Pommes mit Soße – das waren Cellys Lieblingsessen vor zwei Jahren. Auch wenn sie natürlich zudem immer püriertes Obst bekam. Was hat sich daran geändert?

Nichts, nur leider kann ich mit Pommes und Soße donnerstags nach der Ergo, nicht mehr dienen, da Thomas Bingert (Imbiss im Eberbacher Hof), eine echte Eberbacher Instanz, von uns gegangen ist.

Was mag die inzwischen Neunjährige noch gerne?

Musik, tatsächlich Schule, zwischenmenschlichen Blödsinn (belustigt über jeden Witz).

Es ist ein etwas anderes Leben, das Sie führen. Ihr Satz "Celly ist ein ganz normales Kind – ganz normal anders", hat die Herzen der Menschen berührt. Auch dass Sie die Hoffnung auf Linderung ihrer Krankheit nie aufgeben werden. Wie stehen Sie heute dazu?

Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es irgendwann eine Art von Heilung geben wird. Eine vollständige Heilung wäre natürlich ein Wunschtraum, aber beispielsweise nur die Hände benutzen zu können, wäre ein massiver Fortschritt.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, dann wäre das?

Dieser Wunsch ist tatsächlich Corona bezogen und wahrscheinlich auch den heutigen Zeiten geschuldet. Ich wünsche mir wieder die alte Normalität. Ich kenne niemanden, der an Corona erkrankt ist, aber sehr viele, denen durch die Maßnahmen wirtschaftlich geschadet wurde. Und ein starkes Gesundheits- und Sozialsystem kann nur durch eine starke Wirtschaft aufrechterhalten werden.