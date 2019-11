Eberbach/Hirschhorn. Schwerpunktmäßig am Wochenende des 30. November und 1. Dezember werden im Neckartal im Abschnitt Neckargemünd–Eberbach Schienen ausgewechselt. Die Bauarbeiten lassen allerdings tagsüber noch eine eingleisige Betriebsführung zu, informiert die Bahn. Die Arbeiten haben folgende Auswirkungen:

S2: Teilausfall Neckargemünd-Eberbach in beiden Richtungen. Im Abschnitt Eberbach-Mosbach (nur in dieser Richtung) verkehrt die S2 einige Minuten später. Im Teilsperrungsabschnitt schließt jeweils in Fahrtrichtung ein zusätzlicher Bus an die vorzeitig endenden Züge an, der auf die S1 Anschluss hat.

S1: verkehrt unverändert und wird nachmittags und abends mit zusätzlichen Fahrzeugen versehen.

RE3: Mannheim-Mosbach-Neckarelz-Heilbronn verkehrt ebenfalls durchgehend, allerdings mit leicht veränderten Fahrzeiten. Empfohlen wird ein Ausweichen auf die regulären Züge der S1 bzw. die Regionalexpress-Linie RE3.

Busverkehr: Für die Spätstunden wurden für die letzten Verbindungen im S-Bahnbereich Sonderregelungen getroffen mit später gelegten Zugteilen bzw. mit von Eberbach bis Heidelberg Hauptbahnhof durchlaufenden Bussen. Die Züge S8264 und S38265 sind über das Wochenende hinaus schon ab 27. November und bis einschließlich 4. Dezember von Auswirkungen betroffen.

Weihnachtsmarkt: Eine Gleichzeitigkeit der Baustelle mit dem Weihnachtsmarkt in Eberbach war aus Termingründen unvermeidbar, so die DB. Um den Ortsbereich Eberbach zu entlasten, verkehren die Busse „hinter“ dem Bahnhof in direkter Verlängerung des Fußgängersteges über den Bahnhof an der Haltestelle Steg, Nähe Rewe-Markt.