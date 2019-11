Im Justizzentrum an Heidelbergs Kurfürstenanlage steht ein 32-Jähriger wegen ihm vorgeworfener Straftaten in Eberbach vor Gericht. Foto: MD

Eberbach/Heidelberg. (MD) Eine ganze Latte von Straftaten wirft die Staatsanwaltschaft vor dem Heidelberger Amtsgericht einem ehemals in Eberbach lebenden Russen vor. Die Verhandlung fand am Donnerstag statt. Der 32-Jährige soll einen Gastwirt in der Bahnhofstraße mit einer Gaspistole bedroht haben, eine Polizeikontrolle am Bahnhofplatz behindert sowie seine Ex-Freundin schwer verletzt haben. Mittlerweile lebt der Mann in einer Gemeinde bei Mosbach.

Doch der Reihe nach: Laut Vorhaltung der Staatsanwaltschaft trat der vielfach vorbestrafte Mann im März 2018 in einer Gaststätte in der Eberbacher Bahnhofstraße dem Wirt gegenüber. Der hatte ihn zuvor wegen Belästigungen anderen Gästen gegenüber der Kneipe verwiesen. Doch Viktor S. kam zurück. Samt seinen Kumpels. Und fuchtelte mit einer Waffe herum, einer „Beretta, 4,5“, wie die Ermittlungen ergaben. „ Ich knall’ euch alle ab“, soll der damals Angetrunkene gedroht haben. Der Wirt verständigte über Notruf die Polizei. Die Streife fand bei ihrem Eintreffen keinen Tatverdächtigen mehr vor. Stunden später habe man jedoch durch einen „anonymen Hinweis“ den Mann in einer Shisha-Bar in der Friedrichstraße ausmachen können, erklärte ein Zeuge. Sogar die Hundestaffel sei zum Zwecke der Fahndung angefordert worden, so der Beamte.

Nach seiner vorläufigen Festnahme beleidigte der Mann die Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Dies gab er jetzt in der Verhandlung auch zu und entschuldigte sich.

Einen Monat später kontrollierte die Polizei am Bahnhofsvorplatz drei Personen. Der Angeklagte kam zufällig dazu, pöbelte die Beamten an und forderte sie auf, seine „Kumpels“ in Ruhe zu lassen.

Die Polizisten wollten deshalb auch seine Personalien feststellen. Das ließ der Mann nicht zu und widersetzte sich mit Macht der folgenden Festnahme. Erneut sollen beleidigende Ausdrücke gefallen sein. „Die haben mich in Bus geworfen wie Sack Kartoffeln“, behauptete der Angeklagte nun vor Richter Norbert Will.

Punkt drei der Anklage ist eine schwere Körperverletzung, die der Mann zu Lasten seiner Ex-Partnerin verübt haben soll. Die Italienerin hat mit ihm einen gemeinsamen, mittlerweile vierjährigen Sohn, ist jedoch vom Angeklagten seit 2016 getrennt.

Ende September 2018 habe sie ihr „bester Freund“ angerufen und angekündigt, abends vorbeizukommen. Stets habe der junge Mann kurz vor der Wohnungstüre per Handy angerufen und nicht geklingelt, um nicht das schlafende Söhnchen zu wecken. An diesem Abend aber ertönte plötzlich doch die Glocke. Die Frau ging in Erwartung ihres besten Freundes an die Türe. Davor stand aber ihr Ex. Sofort habe es Streit gegeben, sagte die Zeugin. Der Mann habe sie mit einer Glasscherbe bedroht und gerufen, dass er alle umbringen wolle.

Das bestätigten als Zeugen auch die damals in der Wohnung anwesenden Geschwister der Geschädigten. Eine Woche Krankenhausaufenthalt in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen folgte, das ärztliche Attest bescheinigt u. a. Sehnendurchtrennungen an den Fingern.

Der Angeklagte gibt den Vorgang anders wieder: Er habe die wegen ihres „losen“ Lebenswandels bekannte Ex-Partnerin zur Rede stellen wollen und sich Sorge um das gemeinsame Kind gemacht. Die habe ihn darauf aus der Wohnung werfen wollen, die mit Glaseinsatz besetzte Tür ruckartig aufgerissen und sich dabei selbst verletzt. Freilich tue ihm das leid, er könne aber nichts dafür.

Als „kleine tickende Zeitbombe“ schilderte ein Polizeihauptkommissar im Zeugenstand den Angeklagten, wenn dieser Alkohol getrunken habe.

Info: Nach fast dreieinhalbstündiger Verhandlung beendete Richter Will die Sitzung und verfügte als Fortsetzungstermin Dienstag, 26. November, 10.15 Uhr im Saal 4 des Amtsgerichts.