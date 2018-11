Eberbach/Heddesbach. (cum) Bei der Sanierung des Gemeindeverbindungswegs zwischen Eberbach-Brombach und Heddesbach ist der Baubeginn im nächsten Jahr in Gefahr. Wie Bürgermeister Peter Reichert am Montag im Gemeinderat mitteilte, wurde der Ausbau des Sträßchens, um den jahrzehntelang gerungen wurde, bei der Förderung durch den kommunalen Ausgleichstock in diesem Jahr nicht berücksichtigt.

Landesminister Peter Hauck habe zugesagt, dass der Weg 2019 ins Förderprogramm aufgenommen werde. Noch ist aber nicht klar, ob unter diesen Voraussetzung nächstes Jahr gleich mit der Sanierung begonnen werden kann. Laut Reichert soll das Anfang Dezember geklärt werden.