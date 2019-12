Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Erste Sonnenstrahlen blinzelten am Samstagvormittag durch den Hochnebel, als die mit allerlei weihnachtlichen Accessoires ausgestatteten Kinder der Steige-Grundschule sich auf und vor der Bühne des Weihnachtsmarktes aufstellten. „Der Weihnachtsgast“ war das kleine Weihnachtsmusical überschrieben, das die beiden Lehrerinnen Bärbel Weber und Brigitte Gumb mit der Chor-AG der Dritt- und Viertklässler sowie mit kleinen Sängerinnen und Sängern der zweiten Klassen einstudiert hatten. Die Hauptrollen übernahmen Kinder der Theater-AG.

Die JazzKids der Musikschule Eberbach heizen am Sonntag den Weihnachtsmarktbesuchern ein und ernten viel Applaus. Foto: Martina Birkelbach

„Keiner nimmt Rücksicht, keiner gibt Acht, jeder denkt doch nur an sich und das bei Tag und Nacht…“, schmetterte die Sängerschar das Anfangsliedchen zur Geschichte. Eindrucksvoll führten die jungen Schauspieler ihrem großen Publikum vor Augen, wie lieblos es gerade vor Weihnachten oft in den Familien zugeht. Geschwister streiten, wer vor dem Fest was aufzuräumen hat, Eltern schreien sich an bei der Planung der Weihnachtsvorbereitungen… Keine Spur vom „Fest der Liebe“. Doch nachts, wenn weiße Tücher schwingende, gold- oder silberbekränzte Himmelswesen die schlafenden Zankhähne und -hennen heimsuchen, schreibt der „Weihnachtsgast“ freundliche Briefe mit der Bitte um Verzeihung an die Zerstrittenen. „Weihnachten ist doch zu schade für Streit“, erkennen schließlich alle. Und so wird es am Ende doch noch ein Fest voller Harmonie und Frieden und Freude über liebevolle Geschenke.

Christkind Lotta Eiermann (M.) mit den Engelchen Anni Eiermann und Lisa Dinkelacker. Foto: Barbara Nolten-Casado

Unter großem Applaus räumte die muntere Schar die Bühne. Nun hieß es erst mal sich stärken an deftigem Gebrutzeltem oder an süßen Crêpes, Kuchen und Co. Manche durften eine Runde auf dem nostalgischen Kinderkarussell drehen. Oder Groß und Klein bummelten noch ein wenig vorbei an den weihnachtlich dekorierten Hütten, in denen Selbstgestricktes oder -gesägtes angeboten wurde, Schmuck oder adventliche Deko auf Käufer warteten. Auf die beliebten Pferdekutschfahrten musste in diesem Jahr verzichtet werden. Kutscher Björn Schmitt aus Pleutersbach war erkrankt und ein Ersatz war zum Bedauern von Marktorganisatorin Heide Bayer nicht zu finden gewesen.

Sonntagnachmittag füllt sich der Neue Markt wieder mit Weihnachtsmarktbesuchern. Foto: Martina Birkelbach

Um kurz nach zwölf Uhr nahm der Posaunenchor Aufstellung auf der kleinen Weihnachtsmarktbühne. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, schallte es adventlich über den Platz. Dann schwebte „vom Himmel hoch“ das Christkind in Person von Lotta Eiermann samt seinem Hofstaat, den Engeln Anni und Lisa, ein. Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit wünschte das himmlische Kind den Marktbesuchern. Mit „Alle Jahre wieder“ kommentierten die Bläser das Verslein des Christkinds. „Let it snow“ begleitete die Marktbesucher anschließend musikalisch „durch den weißen Winterwald“. Und am Nachmittag übernahm der Nikolaus das Regiment.