Eberbach. (RNZ) Der Turnverein Eberbach und die Radsportabteilung des VfR Waldkatzenbach veranstalten den traditionellen Silvesterlauf. Läufer und Walker treffen sich am Montag, 31. Dezember, um 13 Uhr am Turnerheim des TVE in Eberbach. Die Strecke führt über den Schlüsselacker zum Kanalweg, am Kanal entlang bis zum zweiten Gatter und die gleiche Strecke zurück zum Vereinsheim des TVE.

Die Streckenlänge beträgt rund zehn Kilometer. Angestrebte Laufzeiten und der Pulsmesser können zu Hause bleiben, denn die letzte sportliche Aktivität im Jahr soll in der Gruppe erlebt werden. Jeder Läufer wird gebeten, Glühwein oder Sekt sowie Tassen und Gläser mitzubringen, damit im Turnerheim auf das Jahr angestoßen werden kann.

Info: Ansprechpartner ist Fritz Kaufmann, Telefon 06271/71557.